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廠商怕踩雷…萊豬開放周年 美豬進口劇減86%

台灣新聞組／台北16日電
萊豬進口滿周年，行政院力推「產地標示」，但本報系聯合報民意調查發現，僅六成五受訪者知悉「台灣豬標章」或「台灣豬標示貼紙」，三成五不清楚，五成六擔心吃到萊豬。（記者侯永全／攝影）
萊豬進口滿周年，行政院力推「產地標示」，但本報系聯合報民意調查發現，僅六成五受訪者知悉「台灣豬標章」或「台灣豬標示貼紙」，三成五不清楚，五成六擔心吃到萊豬。（記者侯永全／攝影）

今年被喻為萊豬開放元年，進口豬肉來源板塊劇烈挪移，原本美加為最大宗，現在已經明顯「歐化」，西班牙躍升為第一名，美豬進口量則大減86%。

第一線稽查人員指出，進口豬肉最常用在加工品、串燒、燒烤，但民眾只能透過產地標示辨識來源；至於官方「非追不可」等系統，礙於商業機密，無法對外公開，標示真偽只能靠業者自律、衛生單位抽查，消費者只能自求多福。

3成民眾不信台灣豬標示

農委會資料顯示，去年1月到11月進口豬肉國，以加拿大、美國為最大宗，但今年1到11月進口數量，美國豬肉進口量大減，從1萬4000多公噸降至1920公噸，重量足足減少86.8%，西班牙則變成今年進口豬肉國的第一名，從去年同期9000多公噸增加至1萬6000多公噸。

至於豬內臟雜碎的進口量，去年1月到11月最大宗是美國，其次為荷蘭，今年則是加拿大位居第一，其次為荷蘭。美國進口量從原本4300多公噸降至2200多公噸。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信表示，萊豬議題受矚目，為避免追查與麻煩，商人趨吉避凶，導致美國進口豬肉市場萎縮；中華民國肉商公會聯合會秘書長袁仁琦說，這一年廠商與消費者都還在試水溫，進口商怕踩雷，「板塊挪移不代表進口豬沒有萊劑」。

豬肉儀表板 僅2%知道

蔡政府開放萊劑豬肉進口，將屆滿一年，行政院強調落實「產地標示」，供民眾選擇。但本報系聯合報民意調查發現，僅65%民眾知悉豬肉標示，35%並不清楚。即便店家提供豬肉商品產地標示，仍有不少民眾存疑，在知道台灣豬標章或標示貼紙的民眾中，59%的人相信標示與產地相符，31%表示懷疑。

被問到是否在乎吃到萊豬，56%民眾表示介意，35%不在意。

為讓民眾了解台灣目前豬肉來源分布，以及含萊克多巴胺檢驗結果，衛福部推出「豬肉儀表板」，但調查顯示，僅2%民眾知道「豬肉儀表板」且曾關注其提供的訊息，11%知道「豬肉儀表板」但未曾關注，高達87%受訪者沒聽過「豬肉儀表板」。

「豬肉儀表板」知名度及使用率偏低，反映出台灣民眾對於政府資訊的不信任，調查顯示，45%表示不相信「豬肉儀表板」上顯示的萊克多巴胺「零」檢出資訊，32%相信。

豬肉進口國家板塊挪移
豬肉進口國家板塊挪移
萊豬開放周年 台灣民眾對萊豬態度
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