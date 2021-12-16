黑白集／若陳吉仲爸養萊豬 侯友宜爹賣不賣？

新北市長侯友宜。（本報系資料照片）

新北市長侯友宜 以千字文對公投作了不表態的表態，藍營基層炸鍋，綠營見縫插針。侯門深似海，千字文被評為「臨表涕泣，不知所云」，國民黨 主席朱立倫只能以「對鴨霸執政黨，在野黨有天職」打圓場。

不談動機論，眼前戰況是，民進黨濫用行政資源進行全台焦土大作戰，國民黨和民團只能小米加步槍散彈打游擊；民進黨祭出KPI大棒飭令黨公職全面催票，國民黨諸侯不是另立山頭就是意興闌珊；蔡英文總統不必「想想」，直接洗腦民眾「四個不同意」，國民黨卻被迫開啟「想想」模式，用我思證明我存在。

侯友宜憶起父親做一個賣豬郎，只盼能得靜好歲月，這也是每個人民所希望的；農委會主委陳吉仲也還在自豪爸爸就是養豬郎，但他以開放萊豬背叛豬農，捲起公投千堆雪。不論反萊豬公投是不是國民黨的提案，侯友宜至少應該告訴陳吉仲，侯爹賣不賣陳爸的豬肉，如果陳爸養萊豬的話。

侯友宜應想過，他可能被證明為止戰英雄，也可能淪為公投戰犯。但是當民主被窄化到只剩投票 的那一天，當政黨及其網軍試圖綁架人民的自由意志，甚至當人民的投票結果可能被沒收，只有更多人民投票，民主才能存在。我思故我在，以自由意志去決定你的答案，然後最重要的是，出門投票去。