新聞眼／為何美國能標萊 台灣不行？

含萊劑豬開放進口將屆滿一年，行政院當初祭出五大安心政策，強力宣傳台灣豬標示，說好給民眾一個「選擇權」，但民眾仍無法透過標示做出有利的選擇，因為擔心食用萊豬，只能改變消費行為，自求多福；政府拍胸脯保證「安心」，如今看來格外諷刺。

台灣豬標章推動之初，就被詬病「強度」不足，任何人都能在網路下載標示，隨意填寫，連蝦皮購物都能買到客製化大小且防水的標章，相當浮濫，而後續稽查力道不足，對於民眾期盼的強制標示萊豬，則置之不理，部分民眾因而減少攝取豬肉，多吃雞肉，這並非畜牧養殖業之福。

近年來政府常講「滾動式」修正，但在人民的食品安全需求上，卻始終漠視。總統府總強調，開放含萊進口豬換得國際地位，但一年過去了，台灣國際地位也未見提升，反而又少了一個邦交 國，也得不到開放萊豬與加入CPTPP關係的承諾與關聯，政府顧左右而言他，其實就是在食安問題上心虛。

消費者的要求很簡單，業者直接在豬肉及其加工品標示有無萊劑，為何美國可以，台灣就不行？如果能夠直接標示，台灣肉品業者應該樂於配合，讓消費者真能安心選購肉品。

在面對媒體、民眾質疑時，主管食品安全的衛福部食藥署不願面對，甚至直接表達只要與萊豬有關的議題，均不予回應，態度消極。

人民想吃得安心，只能靠自己，連最基本的食安要求，都變成是一種奢求，也難怪反萊豬公投 ，會成為民眾最支持的主張。