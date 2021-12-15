台知名婦產科診所 禾馨蘇怡寧被老爸控「遺棄罪」

禾馨醫療執行長蘇怡寧。 (圖:蘇怡寧提供)

台北知名婦產科診所禾馨執行長蘇怡寧及妻子被8旬父親提告遺棄蘇母。台北地檢署偵辦後，認為蘇母尚有多筆房地、存款等且另有子女照顧，蘇怡寧夫婦不構成遺棄罪責，將2人不起訴處分。蘇怡寧說，家家有本難念的經，他已隱忍父親情緒勒索多年。

蘇怡寧父親提告指出，蘇怡寧的母親自2006年間因跌倒更換人工關節，但開完刀後感染葡萄球病菌，身體就變的很虛弱，現在都躺在電動床上，生活無法自理，蘇怡寧與陳姓妻子均未予探視或支付扶養費、提供生存所必要扶助，涉犯刑法遺棄罪嫌。

北檢調查，蘇父退休後，領有退休金 約600萬元(台幣，下同)，蘇母以前是國中老師，約於25年前退休，每月領有退休金約4萬餘元，名下還有多筆房地、存款、股票 及利息、股利等。

檢察官指出，蘇母雖已年邁並患有疾病，但審酌蘇母現有固定住所，且生活起居有人照料，而醫療費用、生活開銷均有蘇父及蘇母的退休俸、存款、利息、股利等作為支付，認為蘇母應該沒有不能生存的情形。

另外，蘇父在偵查中表示，他與蘇母育有2個兒子、1個女兒，長子是蘇怡寧、另有1子1女，蘇怡寧雖然完全沒有關心、照顧母親，但他的弟弟、妹妹每2、3天就會回家看母親，如果蘇母要去醫院，會輪流陪伴，每週六也會回家陪母親吃飯，且經常會買營養品及水果給蘇母。

北檢認為，蘇母既然已經由蘇父、看護及蘇怡寧的弟弟妹妹照料，蘇怡寧夫婦縱有未克盡扶養義務情事，蘇母的生命也不致發生危險，蘇怡寧夫婦被控遺棄罪罪嫌不足，予不起訴處分。

蘇怡寧：家家有本難念的經

對此，蘇怡寧也在「蘇怡寧醫師愛碎念 」臉書粉絲專頁發文表示，家家有本難念的經，每個人心中都有一個黑暗的角落，而他最大的黑暗是來自父親，且他從沒想過會有一天需要把這種黑暗讓大家知道。

蘇怡寧說，多年前剛創立診所的時候需要資金，很感謝父親曾支援200萬元，幾年後慧智基因準備要公開發行，雙親對於投資 內容完全沒有興趣也不想聽，父親還說錢是他的退休老本，絕對不會投資在子女做生意上，因此當時他就咬牙自己想辦法。

蘇怡寧表示，慧智基因成立上市後，熱衷在買賣股票的父親卻說是自己的公司，要求很多股票，可是當然沒辦法這樣，也沒辦法跟股東交代，於是父親就開始用各種方式來「處理」，提告、發函、檢舉、恐嚇留言，再到動員妹妹一起情緒勒索。

蘇怡寧說，他隱忍多年不願跟父親計較，之前不願意去提這些事情，就是因為這些原本是他的家人，之後他也不想再提。他這麼恨情緒勒索，是因為他遇到的不只是情緒勒索，而是對他整個生活中的勒索。