餐飲業漲價大潮又快又猛 Buffet漲63%

自助餐Buffet（吃到飽）類漲最凶，漲幅甚至上看63%。圖為王品集團的吃到飽。（圖：王品集團提供）

餐飲業掀漲價大潮。必勝客昨日公告將調整部分商品價格，平均漲幅為3.1%；根據統計，從今年10月迄今約兩個月的時間，就有逾20個指標餐飲品牌喊漲，顯示這波漲價潮又快又猛，恐引發新一波連鎖效應。

盤點近兩個月漲價的餐飲業者中，必勝客並不是漲幅最高的餐飲品牌，速食類品牌漲幅多在2%至5%，自助餐Buffet（吃到飽）類漲最凶，漲幅甚至上看63%；連鎖餐飲品牌如王品、鼎泰豐、瓦城，漲幅多在3%左右，手搖飲業則在一成至四成。

原物料上漲、國際運輸費用走揚，餐飲業「漲聲」響起，先是速食業麥當勞 宣布漲價、連鎖餐飲業者則是王品先漲，接著宛如骨牌效應，大自品牌店家，小到知名在地美食 ，全部宣布漲價計畫，就連凍漲十年的瓦城集團也坦承撐不住，為維持良好品質，只能調漲。

速食業麥當勞日前宣布29個品項價漲2%至4%後，各速食業就加入漲價行列，包括肯德基將炸雞類調漲5元（台幣，下同，約0.18美元）至10元，SUBWAY也宣布漲價，南台灣知名速食店丹丹漢堡也從12月17日起調整價格，套餐、單點最多漲5元，必勝客的七款經典口味比薩也貴了30元，其他像是芝心餅皮、義大利 麵、拼盤最多漲50元。

連鎖餐廳方面，10月中旬由王品率先發動旗下15品牌漲價，平均調幅5%，接著是鼎泰豐宣布一半品項漲價，瓦城也首度喊漲，吉野家的丼飯系列漲了10元，日式燒肉「牛角」與日式壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」也以原物料成本上漲為由跟進漲價。

民眾最愛的「吃到飽」漲幅大，其中寒舍集團的台北喜來登十二廚，下午茶從790元調漲到1,290元，漲幅達63%之高，寒舍艾美探索廚房則調整100元至300元，漲幅約6%至18%，其他像是漢來美食、欣葉日本料理、晶華的栢麗廳與泰市場，平均漲幅6%

手搖飲中，清心福全平均漲幅10%，麻古茶坊漲幅最高的品項是翡翠綠茶，一杯從25元調整為35元，漲幅高達四成。

此外，在地知名美食，像是阿堂鹹粥，180元漲到200元，更掀起一番熱議；林東芳牛肉麵則是大小碗通通漲20元，李鵠、連珍百年老糕餅店則宣告為堅持使用原有食材，價格將微幅調整。