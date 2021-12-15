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王力宏被爆結束8年婚 婆媳問題是主因

台灣新聞組／台北15日電  
王力宏(左)傳與妻子李靚蕾結束八年婚姻關係。（取材自微博）
王力宏(左)傳與妻子李靚蕾結束八年婚姻關係。（取材自微博）

金曲歌王王力宏近年離婚傳言不斷，媒體報導，不只一位資深圈內人士透露「王力宏已經離婚了」、「離婚手續已辦妥了」，如果屬實，王力宏與妻子李靚蕾便是結束八年婚姻關係。

鏡週刊報導，近日接獲消息，王力宏已經離婚，且早在2017年前後雙方即有意離婚，但當時李靚蕾又懷第三胎，離婚一事才又擱下。報導稱，兩人婚姻產生裂痕，恐與婆媳相處有關；李靚蕾婚後插手王力宏的演藝事業，也幫忙管帳，因此傳出與婆婆有嫌隙。

王力宏2013年與粉絲李靚蕾結婚，婚後育有二女一子，經常在鏡頭前或社群上展現恩愛的兩人，近年陸續傳出分居或離婚傳言，網友好奇2019年2月之後，王力宏的臉書就再也沒有李靚蕾的照片，更有熱心網友揣測，王力宏近期發的網路動態，只和父母有關，就連孩子的照片也變少，推算夫妻可能已處於分居狀態；加上王力宏工作忙碌，經常在台灣與中國大陸、美國之間移動，因此3個孩子應該是由女方負責養育。

而李靚蕾的Instagram最後一次與王力宏有互動是2019年6月，疑有婚姻危機，王力宏的經紀人屢次澄清「婚姻沒有問題」。

報導指出，不只一位資深的圈內人士透露：「王力宏已經離婚了。」而且爬梳可能流出的情報管道，指向應是他曾親口向身旁的親友吐實，否則不會有此異口同聲之妙。

尤其消息內容揭示，王力宏與李靚蕾原本認真準備執行離婚的時間點，可推回女方已懷上第三胎時、也就是2017年前後。當時已經有了兩個女兒的王力宏與李靚蕾，一度要離婚，只是當時女方又懷孕，所以離婚一事暫停。

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