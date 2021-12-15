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比國少女獨自駕機環遊世界 抵台初體驗喝珍奶

台灣新聞組／台北15日電
獨自駕機環遊世界比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）飛抵台灣，地勤工作人員為她準備台灣的珍珠奶茶，她喝後高舉珍奶。（記者蘇健忠／攝影）
獨自駕機環遊世界比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）飛抵台灣，地勤工作人員為她準備台灣的珍珠奶茶，她喝後高舉珍奶。（記者蘇健忠／攝影）

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計畫，昨天從南韓飛抵台灣，預計這趟旅行要飛越5萬1000公里，停留52國。羅瑟福德抵達台灣後在座艙內向外揮手打招呼，地勤工作人員為她準備珍珠奶茶，她喝後高舉珍奶，來個台灣行初體驗。

中央社報導，羅瑟福德挑戰成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性，昨天下午近3時左右順利抵台。

曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）2017年30歲時，成為完成獨駕飛機環球壯舉最年輕女性。

路透報導，英國、比利時雙國籍的羅瑟福德8月18日從比利時西部庫特萊-威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）啟程，開啟5萬1000公里旅程，要飛越5大洲52國，包括美國、俄羅斯和哥倫比亞等。

羅瑟福德昨天上午從南韓飛往台灣，原本定於中午12時抵達，但因天候因素，下午近3時左右才順利降落松山機場。

羅瑟福德降落後直接進入防疫旅館，不進入社區，預計明天上午8時起飛，飛往菲律賓。

電訊報導，原盼今年聖誕節前達成目標的羅瑟福德，預計2022年1月中旬完成環球壯舉。

機場 南韓 阿富汗

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