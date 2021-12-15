台灣人共同記憶 88年「黑人牙膏」將消失 明年3月更名

陪伴大家許久的黑人牙膏，品牌名稱將走入歷史。翻攝自官網

陪伴許多台灣人每天刷牙時光的「黑人 牙膏」，幾乎是台灣人共同的記憶，但如今「黑人牙膏」即將消失走入歷史，生產商好來化工宣布，將啟動品牌煥新計畫，從明年2022年3月起，「黑人牙膏」將被陸續除名，更名為「DARLIE好來」，也代表未來將看不到「黑人牙膏」這四字。

黑人牙膏的起源最早可追溯至1933年，根據部落客張哲生文章所示，黑人牙膏一開始在上海推出，1949年後在台灣成立好來化工，開始生產黑人牙膏，1985年高露潔與好來化工開設合資公司持續生產黑人牙膏。而黑人牙膏當時原本英文為「DARKIE」，後在1989年時改名為「DARLIE」，據傳就是為了避免種族歧視 爭議。

黑人牙膏幾乎貫穿台灣各年齡層，許多人都還記得張清芳曾演唱「天天年輕」，就是當時黑人牙膏的廣告主題曲。

對於品牌煥新計畫，好來化工表示，是企業使命、品牌理念和品牌發展策略三方面的結合，而新名稱則是因為「美好因笑容而來」的理念，因此將把「DARLIE好來」取代「黑人」名稱。此次更名不只台灣，包括香港、澳門 也同步去「黑人」。

好來總經理鍾名揚指出，希望透過品牌煥新計畫，把握時代脈動、明確品牌發展定位，勇於肩負更強的社會責任。

雖然中文名稱「黑人」將會陸續消失，但目前黑人牙膏上的紳士頭像、DARLIE都會保留，整體品牌形象會多了「好來」中文字，未來除了牙膏牙刷等產品外，也會擴及更多口腔護理的相關商品。