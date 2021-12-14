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新聞評論／停電4小時賠1元 預告台灣未來的缺電日常

聯合報社論
台電萬隆變電所12日發生變電箱起火，造成雙北超過30萬戶停電。（記者曾原信／攝影）
台電萬隆變電所12日發生變電箱起火，造成雙北超過30萬戶停電。（記者曾原信／攝影）

台北市一座變電所爆炸起火，引發雙北30萬用戶大停電。正當公投在即，這起停電事件猶如一顆紅色信號彈，提醒了人們電力不足及台電士氣潰散的問題。這次停電，除造成人們生活的不便，也造成意想不到的地方連帶停水；但最後台電卻排除九成用戶不予賠償，至於停電超過四小時的用戶則僅賠一元（台幣，下同）。這種輕如鴻毛的代價，台電還會在乎自己的供電責任嗎？

這起發生在人口密集區的萬隆變電所爆炸，同時引發中和高壓電塔起火，造成許多民眾驚恐。若換成是一般工廠，勢必遭消防及工務部門重罰或勒令停工，但台電老神在在，只簡單道歉，還責怪附近居民「意見太多」，致其無法搬到新變電所。對台電而言，行政院副院長沈榮津剛下令要求全員穩定供電，以免對公投造成額外困擾，這恐怕才是它更在意的事。

近兩年，全台各地不斷發生這類跳電事件，絕非偶然。主要癥結在，台電的發電結構調整並不順利，綠能發電的比重遠不如預期，光電一到夜間就「歸零」，故而遲遲無法取代核電作為基載，導致電力調度難度大增。也因此，最近就連不是用電尖峰的夏季或夜間，也會發生供電緊張；一旦調度失靈，就發生大小區域的跳電或停電。

為了掩飾電力不足及調度失靈的問題，台電除一貫推給「饋線跳脫」，近期常用的手法是「降壓3%」供電。這項作法，雖在電業供應標準容許的5%範圍內，但逐漸變成經常性舉措，即暴露電力不足之嚴重。尤其，對管線末梢的用戶而言，因電壓不穩，很容易導致用電器材損壞或無法正常運作。至於這次的變電所爆炸，則是設備老舊或疏於維修到了危險的程度，但台電卻顧左右而言他；而蔡政府則還在全台賣力宣傳反公投，對此不置一詞。由此，即可知台灣電力供應的黑幕，有多麼難以見光。

這次停電雖有30.5萬用戶受到影響，但台電以九成多用戶因停電不到一小時，因而不予賠償。但即使是遭停電四小時的家庭用戶，所獲賠償金額也僅1.08元；小商家因為是營業用電，則為3.26元。試想，這區區一元或三元，跟沒賠償有何差別？再說，就算台電賠償100元，又豈彌補得了市民的驚恐與不便，乃至商家的營業損失？

這裡顯示的問題層面有三：第一，台電「營業規章」訂定的賠償辧法，顯然已嚴重脫離現實，必須重新調整擴大幅度；第二，必須賦予台電有感的賠償責任，它才會對自己的供電責任抱持警惕，不再輕忽或心存僥倖；第三，隨著停電、跳電事件日趨頻繁，當任何賠償都已無法彌補用戶的損失，人們必須直視的是供電不足問題，那才是真正的問題源頭。簡言之，台電目前的運作窘境，是因為要承擔政府不理性的能源轉型；而這個目的與手段無法對應的能源政策，才是一切問題的根源所在。

停電四小時，只獲賠一元，這是讓人笑掉大牙的事。但讓人笑不出來的是，這樣的情節，其實已成為我們日常生活的現在進行式。可以預期的是，未來幾年，隨著台電發電結構愈發傾斜，能源政策愈發走入險境，停電的情況只會愈來愈頻繁，頻繁到你張皇失措，頻繁到你開始懷念空氣良好、藍天常現、藻礁仍存、又有電可用的日子。

從台電核電處長許永輝反唇痛批核四，人們便可看出，台電已是一個失去專業信念與專業自豪的公司。萬隆變電所爆炸絕非單一事件，它是台電內部宿疾及外部壓力相互推擠的一次小爆發。

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