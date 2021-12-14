護理師男友身分…林秉樞被爆打兩劑特權疫苗

林秉樞。(本報資料照片)

涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞扯出網軍案外案，近期再被爆打特權疫苗 ，且和高交往時，以吳姓護理師男友身分接種第一劑；台中市衛生局則查出他以「近期出國」身分接種第二劑。

本報系聯合報報導，台北市議員游淑慧接獲檢舉，林秉樞於7月15日、10月5日分別在北市禾馨、台中榮總打莫德納 疫苗，但當時只開放50歲以上長者，她質疑43歲的林秉樞特權施打。

游淑慧說，「說一個謊，就得用更多謊來圓」。10月5日林秉樞提前半個月施打第二劑莫德納，衛福部長陳時中 卻說資格不符的林透過一般平台預約；且10月上旬、第十期衛福部開放施打AZ第二劑，中榮是挪那個專案的莫德納？難道事先知道當天會打殘劑，所以先下台中等？

北市府發言人陳智菡說，林的健保卡上未註記為第七類國安相關人員；禾馨診所營運長林思宏表示，林秉樞是診所一名吳姓護理師的「男友」，同住對象會優先施打，減少醫護人員感染機會，當時院所可以決定施打對象。

另據台北中國時報報導，先前林秉樞的維基百科資料被修改、帶風向，經查發現IP位置來自交通部公路總局，在野黨質疑公路總局扮演國家級網軍，連日要求徹查，交通部長王國材昨答覆國民黨立委洪孟楷質詢時支支吾吾，只說該IP有兩位公路總局員工使用，但不知道是誰；洪孟楷回嗆，為何查了一個禮拜還是沒有答案？「是否『後台』大到部長不敢問？」

洪孟楷說，他不排除去公路總局「踢館」，要求交出電磁紀錄，總不能以「調查中」為藉口，拒絕說明真相。