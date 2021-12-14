高嘉瑜提修法 下架性私密影像

民進黨立委高嘉瑜遭家暴並疑被私密影片威脅，她昨天開記者會要求政府修法，保障人民性隱私權。記者林伯東／攝影【作者：林伯東，日期：2021-12-14，數位典藏序號：20211213111030310】

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傳出林手握高私密影片要脅，高嘉瑜昨開記者會指出，她身為Deepfake（深偽）與相關事件的「雙重受害人」，許多女性像她一樣被要脅散布私密照片，法令補正很重要，平台下架義務和相關罰則都要修補。國家通訊傳播委員會（NCC）說，今年底會有初步修法方案。

高嘉瑜說，性隱私 權保護有三大不足，包括性私密影像的刪除、被害人保護及網路業者的下架義務等；現行法令只處罰竊錄影片後散布，對同意下錄製的影片沒有相關法令，一旦被上傳影片，對當事人傷害很大。

高嘉瑜昨提案「性侵 害犯罪防治法」修改為「性侵害及性隱私犯罪防治法」，將「色情報復」、「深偽色情」納入規範，並增訂性影音下架義務和禁止大眾媒體揭露被害人姓名等，「希望建立溫暖司法，鼓勵被害人站出來」。

刑法妨害秘密罪，偷拍身體隱私部位最重判刑三年，上傳網路最重判五年；非偷拍上傳或網友轉傳，依妨害風化罪處二年以下徒刑。

刑事局說，性私密影像與一般偷拍、轉傳案情不同，刑責過輕，且欠缺影像下架規範，應加重處罰偷拍、上傳，並處罰不下架網路業者，加強保護成年被害人。

NCC專門委員閻立泰說，目前iWIN平台要求業者下架性私密影片只針對未成年者，確有不足處。他認為應參考歐盟等規範，特殊狀況快速緊急下架處理，雲端、境外也要有相關罰則。

警方說，性私密影像一旦外流，網路業者移除影像，台灣境內網站、論壇沒問題，但臉書、Instagram等國際主流社群網站 也會配合，但部分境外色情網站常置之不理，約三成案件無法從網站下架，「這是最難克服的問題。」