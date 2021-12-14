高醫驗毒出包 共38案恐涉誤判

毒咖啡包混入各項毒品，但高醫受理檢驗的過程中卻出現誤判，雄橋兩院檢清查至少有38案與誤判有關。(記者張議晨／攝影)

高雄醫學大學爆出毒品 檢驗出包，去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢展開清查，雄檢清查有31件毒品案與Pentylone有關，橋檢則有7件，其中兩地檢署共有12件因檢驗「誤判」持有者獲判無罪，至於實際有多少件出現「誤判」，兩地院檢仍在清查，至於高醫截至目前尚未對外回應。

去年底高雄地院一名法官受理毒品案件，被告持有毒品被驗出為二級毒品Pentylone，但他在庭上抗辯時喊冤，稱吸食的為「三級」毒品，怎會被判讀為二級？

根據毒品危害防制條例，持有二級毒品可處2年以下徒刑，但持有三級毒品，則純質淨重須達5公克以上才有刑責。

由於牽涉有罪、無罪等被告權益，雄院法官為求謹慎，針對被告抗辯內容重新檢驗，發現驗尿僅驗出三級毒品反應，因此將這名被告持有的毒品，送法醫研究所複驗，確認為高醫檢驗過程有誤，將三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。

雄院行政庭長楊國祥今表示，刑庭法官發現高醫誤判後，立即將結果通報庭長，再由庭長轉告雄院刑事庭法官，若受理案件與二級毒品Pentylone有關，且為高醫負責檢驗，都要重新送往法醫研究所複驗。

今雄、橋兩院檢展開清查，雄檢查出有31件起訴、聲請簡判的毒品案件與Pentylone有關，其中11件經雄院審理後，認為高醫檢驗有誤而判「無罪」；至於橋檢則清查出有7件，其中1件則是高醫檢驗有誤判「無罪」，至於有多少案件與高醫檢驗誤判有關，雄橋兩院檢仍在清查。

楊國祥說，出現誤判案件從去年11月至今年4月，約半年有11件判無罪，今年1月法醫研究所指導高醫檢驗方法，樣本送高醫後已未再發生誤判情形；至於高醫有無涉及刑責或國賠等問題，因牽涉醫院檢驗方法、設備，這部分需由地檢署負責釐清。

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