台電又出包…變電所爆炸 雙北逾30萬戶大停電

台北市萬隆變電所12日爆炸起火，引發大規模停電，警消獲報後到場搶救。(圖：讀者提供)

台電台北萬隆變電所五號組變壓器昨上午故障、冒煙，導致變電所跳電，中和一座高壓電塔也受影響起火，造成台北市文山區、新北新店、中和、永和區等30.5萬戶停電，緊急搶修後，下午1時恢復正常供電。台電舉行記者會道歉、宣布將依照停電時數扣減電費外，也定調此次停電為設備故障、突發事故，但未說明故障細節、原因。

台電今年已發生多次跳電、停電事件，台灣電力是否穩定、電網安全性等都成為各方討論焦點。地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，今年5月兩次分區限電意外後，就呼籲要對電力基礎設施總體檢，做好老舊設備的維修才能降低風險。

台北市文山區羅斯福路五段萬隆變電所昨早傳出爆炸聲，附近居民先感受到門窗劇烈震動，隨即就停電。萬隆變電所冒出濃煙，附近居民形容「空氣中充滿燃燒塑膠味」。民眾說，從來沒聽過這種聲音，還以為中國大陸投炸彈。

停電造成國家考場停電，考試中斷，店家不得不在光線不足的情況下營業；雙北有37件電梯受困案。

正開車的新北市民陳婉婷說，「紅綠燈同時消失，交通一秒內大亂」。當時她等紅燈正要轉綠燈，所有燈號忽然都消失，又下雨，現場一片混亂，幸好警察 趕到前，義交協助指揮交通，但仍有三、四分鐘處於無政府狀態，嚇出她滿身汗。

有民眾正排隊等候賣場開門，許多車輛被卡在閘門前動彈不得，直到電力恢復後才能進出。正在新店賣場購物的張姓男子說，當時在地下室賣場逛到一半，突然燈光全滅，還以為是大地震 前兆，緊張不已。

台電指出，昨天上午9時42分，台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區停電。

另外，新北市中和區一座特高壓電塔也因萬隆變電所事故使電纜引起小火，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。但中和高壓電塔去年開始有五次燃燒，本月8日中午才起火過一次，昨天又二度發生意外，五天內二度起火。台電總經理鍾炳利解釋，萬隆一次變電所與中和特高壓電塔屬於同一條饋線，因萬隆變電所事故，電流量瞬間太大，才引發中和特高壓電塔也發生火災。

事故發生後，台電隨即成立緊急應變中心，鍾炳利親自坐鎮，派員搶修。鍾炳利指出，一次變電所是在室外，才有濃煙問題，新變電所早已經完工，但當地居民對於變壓器等設備遷入有很多意見，讓新變電所遲遲無法啟用，「如果兩年前就搬進變電所，就不會發生這麼嚴重狀況。」