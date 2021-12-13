我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

頻降壓導致跳電？藍：核四公投不過 缺電成國安危機

台灣新聞組／台北13日電
國民黨主席朱立倫表示，民進黨掩蓋缺電事實，只會把台灣經濟搞爛。圖為他日前到新北汐止區開講，請民眾四個公投案都投下同意票。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫表示，民進黨掩蓋缺電事實，只會把台灣經濟搞爛。圖為他日前到新北汐止區開講，請民眾四個公投案都投下同意票。（記者曾吉松／攝影）

台北萬隆變電所昨意外故障、核四公投領銜人黃士修質疑，是台電為了因應缺電狀況，長期降壓供電才導致電網損傷，如果核四公投不過，核二、核三也保不住，等到台灣進入「非核家園」，缺電的國安危機就會成為常態。

黃士修昨表示，萬隆變電所故障可能跟台電長期降壓供電有關，降壓容易造成電網系統潛在損傷，國外甚至不太敢降頻，但台灣因關掉一半核電廠，導致面臨缺電危機，台電只好頻繁降壓甚至降頻供電，今年連秋冬季節都曾偷偷降壓，情況已非常危險。

前總統馬英九表示，政府一直不承認台灣缺電，但台灣缺電已經很嚴重，再掩飾下去，將來根本沒辦法回頭，「它（蔡政府）現在還在反核，我們不知道它以後怎麼辦？」

國民黨主席朱立倫表示，今年大停電，明年更缺電，所有國外商會及國內企業家最擔憂的就是台灣缺電，民進黨再去掩蓋這個事實，只會把台灣經濟搞爛，這次的公投也是為了救台灣的經濟才要「四個都同意」。

中廣董事長趙少康說，台電一直減壓、降頻，搞得許多設備故障，「到明年和後年的6、7、8月會變怎樣？」蔡英文總統畫綠能大餅，但她2024就下台，卻給人民一個2050的大餅，「我保證她做不到」。

台北市議員徐巧芯也質疑，政府為掩蓋缺電事實多次降壓，可能導致設備損壞造成跳電。徐說，數月來區域性饋線跳脫情況越來越多，先前台北市民生社區才出現4000多戶跳電。能源政策需要穩定的電力、乾淨的空氣。

「氣候先鋒者聯盟」發起人楊家法表示，雖然台電昨天沒有降壓，也沒有供電吃緊情況，但10月、11月確實有連續多次頻繁降壓操作，降壓會導致設備發熱，而熱傷害的影響會持續累積，雖無證據顯示今天事故跟過去降壓有關，但無法完全排除。

楊家法也透露，收到台電內部人士通報，萬隆變電所的變壓器上月就曾發生故障跳脫的意外，內部猜測可能當時還沒找到故障原因就直接送電，才導致更嚴重的故障甚至引起火災。

公投 綠能 馬英九

上一則

民團凱道集結「反萊豬護藻礁」 痛斥綠網軍霸凌

下一則

台電又出包…變電所爆炸 雙北逾30萬戶大停電

延伸閱讀

新聞眼／被點名公投破口 侯友宜還能曖昧多久？

新聞眼／被點名公投破口 侯友宜還能曖昧多久？
被指「破口」 侯友宜遺憾：尊重民意

被指「破口」 侯友宜遺憾：尊重民意
重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤

重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤
1月2會 綠監委：核四絕對危險 黃士修：倒果為因

1月2會 綠監委：核四絕對危險 黃士修：倒果為因

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？