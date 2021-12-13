頻降壓導致跳電？藍：核四公投不過 缺電成國安危機

國民黨主席朱立倫表示，民進黨掩蓋缺電事實，只會把台灣經濟搞爛。圖為他日前到新北汐止區開講，請民眾四個公投案都投下同意票。（記者曾吉松／攝影）

台北萬隆變電所昨意外故障、核四公投 領銜人黃士修質疑，是台電為了因應缺電狀況，長期降壓供電才導致電網損傷，如果核四公投不過，核二、核三也保不住，等到台灣進入「非核家園」，缺電的國安危機就會成為常態。

黃士修昨表示，萬隆變電所故障可能跟台電長期降壓供電有關，降壓容易造成電網系統潛在損傷，國外甚至不太敢降頻，但台灣因關掉一半核電廠，導致面臨缺電危機，台電只好頻繁降壓甚至降頻供電，今年連秋冬季節都曾偷偷降壓，情況已非常危險。

前總統馬英九 表示，政府一直不承認台灣缺電，但台灣缺電已經很嚴重，再掩飾下去，將來根本沒辦法回頭，「它（蔡政府）現在還在反核，我們不知道它以後怎麼辦？」

國民黨主席朱立倫表示，今年大停電，明年更缺電，所有國外商會及國內企業家最擔憂的就是台灣缺電，民進黨再去掩蓋這個事實，只會把台灣經濟搞爛，這次的公投也是為了救台灣的經濟才要「四個都同意」。

中廣董事長趙少康說，台電一直減壓、降頻，搞得許多設備故障，「到明年和後年的6、7、8月會變怎樣？」蔡英文總統畫綠能 大餅，但她2024就下台，卻給人民一個2050的大餅，「我保證她做不到」。

台北市議員徐巧芯也質疑，政府為掩蓋缺電事實多次降壓，可能導致設備損壞造成跳電。徐說，數月來區域性饋線跳脫情況越來越多，先前台北市民生社區才出現4000多戶跳電。能源政策需要穩定的電力、乾淨的空氣。

「氣候先鋒者聯盟」發起人楊家法表示，雖然台電昨天沒有降壓，也沒有供電吃緊情況，但10月、11月確實有連續多次頻繁降壓操作，降壓會導致設備發熱，而熱傷害的影響會持續累積，雖無證據顯示今天事故跟過去降壓有關，但無法完全排除。

楊家法也透露，收到台電內部人士通報，萬隆變電所的變壓器上月就曾發生故障跳脫的意外，內部猜測可能當時還沒找到故障原因就直接送電，才導致更嚴重的故障甚至引起火災。