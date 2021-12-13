「藍色的夢」作曲家曾仲影辭世 享嵩壽100歲

傳藝金曲獎特別獎得主曾仲影百歲辭世。（圖：傳藝提供）

創作「藍色的夢」、「一顆流星」等流行曲的音樂家曾仲影，11日晚間辭世，享嵩壽100歲。曾仲影一生創作逾600首樂曲，曾為上百部電影 、上千集電視歌仔戲配樂，40歲以上台灣人熟悉的「楊麗花歌仔戲」電視劇片頭音樂便是出自他之手。

文化部長李永得日前剛前往探視曾仲影老師，聽聞辭世訊息，更感不捨。他表示，曾仲影一生創作不懈，作品見證台灣音樂史發展、影響台灣文化深遠，文化部將呈請總統明令褒揚。

曾仲影是2020年第31屆傳藝金曲獎出版類特別獎得主，文化部表示，曾仲影老師一生創作逾600首樂曲，橫跨戲劇、電影、流行音樂，1950年代起陸續為上百部的電影譜寫配樂、上千集電視歌仔戲配樂、編曲等，結合歌仔戲、黃梅調電影、民謠、戲曲 及流行音樂的種種創作。除了歌舞劇、戲曲、影視配樂等，曾仲影也創作「藍色的夢」、「一顆流星」等傳唱大街小巷的流行歌曲，為台灣音樂史留下豐富的資產。

文化部表示，兩年前曾仲影將一生譜寫的樂譜手稿、配樂劇本等珍貴資料捐贈給傳藝中心台灣音樂館，未來傳藝中心將透過不同形式的展示、推廣，讓這些精彩的台灣樂章傳唱不息。