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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

中研院SOP有問題 研究最高殿堂低級管理

記者 陳雨鑫

中研院發生台灣首起實驗室感染新冠肺炎事件，疑似實驗室環境交叉感染，不僅如此，女研究助理通報直屬長官被實驗鼠咬傷，主管卻沒有上報。不僅基本的實驗室SOP出問題，更有嚴重的管理危機，中研院是國家研究最高殿堂，誠實與嚴謹應該是基本要求，但在疫情之下被檢視，卻備受質疑。

台灣連續35天本土零確診紀錄破功，破功其實並不可怕，根據這兩年大家與病毒相處的經驗，盡快匡列、疫調，早日找到感染源，病例不數日歸零。指揮中心向來採取最急件的速度疫調，但二度於記者會上，中研院長廖俊智皆表示，受限於人員正在進行隔離，導致調查時間必須拉長。

染疫的中研院前研究人員於10月就被實驗鼠咬傷，11月中旬有三位研究人員一起操作三種新冠病毒變異株，再加上染疫的前研究人員指控職場霸凌，這些不是單純的實驗室操作不當或個人難免疏失犯錯就能夠解釋。

據了解，染疫的前研究人員為輕症，其他人雖然隔離中，但並不表示無法與外界聯繫。台灣人視中研院為研究領域的金字招牌，但此次染疫事件爆發，讓人發現最高研究殿堂的實驗室管理，竟如此鬆散。中研院不宜以隔離為理由，必須盡快調查事實，面對外界檢驗。

疫情 霸凌 新冠肺炎

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