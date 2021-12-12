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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

中研院確診研判實驗室感染 門把、桌面採檢陽性

記者謝承恩、沈能元／台北12日電
因應中研院P3實驗室新冠肺炎感染案件，中研市場旁11日設置行動快篩站，公車改裝的快篩站供附近居民快篩。（記者曾原信／攝影）
因應中研院P3實驗室新冠肺炎感染案件，中研市場旁11日設置行動快篩站，公車改裝的快篩站供附近居民快篩。（記者曾原信／攝影）

台灣中研院P3實驗室防疫連破二大洞，不只實驗室疑交叉感染，就連通報也出現斷層。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布案16816基因定序結果，患者全基因序列與中研院P3實驗室使用的Delta變異株相符，但與6至9月本土Delta個案基因序列不同，研判是實驗室感染。

至於感染來源，陳時中說，「社區看起來是安全的」。排除社區感染和老鼠咬傷感染，現已針對人員匡列採檢，並進行環境採檢及汙水監測，初步發現實驗室門把和桌面採檢陽性，疑為實驗室交叉感染。

中研院長廖俊智與學術及儀器事務處處長陳建璋昨天也出席指揮中心記者會，陳建璋指出，患者於11月第二次被實驗鼠咬到，當天實驗室有三人操作三種變異株，包括原始武漢株、Alpha與Delta變異株，患者操作的是Alpha變異株。

廖俊智說，遭實驗鼠咬傷，第一時間需隔離當事者及實驗操作人員，且需要層層通報院本部及疾管署相關單位，但案16816在10月中第一次被咬時，有通報實驗室長官，接下來未往上通報。

中研院前研究助理在P3實驗室內感染，台灣P3實驗室管理受到檢視。疾管署長周志浩指出，去年新冠疫情爆發後，當時即對全台P3實驗室進行實地審查，今年疫情延燒，實驗室相關研究進行中，為取得稽查與研究的平衡，今年稽查採書面審查為主，目前規畫明年將恢復實地審查。

全台設P3實驗室共22間，其中12間是近兩年成立或申請為新冠病毒研究實驗室。為避免中研院P3實驗室染疫事件重演，指揮中心已針對進行新冠病毒研究的12間P3實驗室實地稽查，預計17日完成。

疫情 陳時中 Delta變異株

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