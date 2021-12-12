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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

Omicron首侵台 1日爆3例 全境外移入、突破性感染

台灣新聞組／台北12日電
中央流行疫情指揮中心11日證實，台灣出現Omicron個案，而且一天就有3例，圖為入境旅客戴著面罩入境桃園機場。（記者鄭超文／攝影）
中央流行疫情指揮中心11日證實，台灣出現Omicron個案，而且一天就有3例，圖為入境旅客戴著面罩入境桃園機場。（記者鄭超文／攝影）

中央流行疫情指揮中心昨宣布台灣出現首例Omicron境外移入病例，自史瓦帝尼入境，下午再增兩例，分別自英美入境，一口氣公布三例境外移入病例驗出Omicron變異株，均為突破性感染。疫情中心指揮官陳時中昨表示：「不見得每次都攔得住」，全球是地球村，大量人口流動，病毒一定會到台灣，不能放鬆警戒。

指揮中心昨天宣布首例Omicron境外移入，為前天入境的30多歲本國籍女性，原公布自南非入境，昨更正為「史瓦帝尼」。指揮中心發言人莊人祥指出，新增史瓦帝尼為高風險國，英美雖有Omicron個案入境，但已成功在邊境攔阻，接觸者及同機旅客也未進入社區，暫不將兩國列高風險國家，也暫不考慮加嚴台灣疫情措施。

據中國時報報導，世界衛生組織（WHO）11月26日正式將Omicron列為「高關注變異株」（VOC），疫情指揮中心目前將非洲多國列為「重點高風險國家」，包括南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，自上述10國入境者須集中檢疫14天。

但昨天驗出的三例Omicron個案中，僅一例來自重點高風險國家，另外兩例為英國及美國入境。羅一鈞分析，英美雖有Omicron社區感染情況，但不像南非及鄰近國家有大規模社區感染，從台灣兩例個案驗出的病毒量看來並不高。

本報系聯合報導，針對台灣一日累計三例Omicron病例，香港特區政府表示，考慮進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

因應賽普勒斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，港府公布，將於14日凌晨0時起指明賽普勒斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，嚴格要求非港人禁止入境。對A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求是，於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。

Omicron 疫情 南非

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