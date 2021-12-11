林秉樞案不查金流？柯文哲：不敢去做就是有問題

台北市長柯文哲上午視察北市聯醫昆明實驗室。(記者楊正海／攝影)

中研院P3實驗室9日爆發確診案例，台北市長柯文哲 上午前往北市聯醫昆明實驗室視察，針對媒體提問林秉樞案，柯文哲說，林秉樞案只要把他銀行帳戶的金流查一遍就知道了，最簡單的方法不用，整天在外面繞來繞去，為什麼不敢去做，就是有問題。

柯文哲說，林秉樞為什麼會被收押，他們的策略是怕他在外面亂講話，「外科的原則就是簡單有效」，林秉樞的案子，只要把他銀行帳戶的金流查一遍就知道了，最簡單的方法不用，整天在外面繞來繞去，常常該怎麼辦，大家都清楚，為什麼不敢去做，就是有問題。柯說，不用搞一大堆有的沒的，直接去查林秉樞的帳戶金流，不用半天就通通抖出來了。

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案外案持續延燒，國民黨 台北市議員徐巧芯爆料，林秉樞母親告別式，警方早在前兩天就收到通知要加派警力，並直接點名，「就是議員許淑華下的（條子）」，許淑華則是駁斥，要徐巧芯不要隨處噴政治口水。徐巧芯還爆料，自己接到一位柯市府的局長級以上人物、市府核心幕僚，打電話告訴她「真的有公文」。

對此，柯文哲說，這種口水戰，要查可以查，但查到最後常查無實據，至於徐巧芯所說的市府核心幕僚，柯說，他無法去證實另一個人的說法，這他沒辦法，但林秉樞案最簡單方法就是去查金流，如果是事先有準備，他們用現金交易 、要洗錢，一開始沒有想到會出包，一查馬上就出來了。柯說，還是那句話，該查的查一查，國家還是要正常化，把國家的黑暗面清掉，這國家會正常一點。