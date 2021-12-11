留言恐嚇高嘉瑜網軍 疑林秉樞女友人

林秉樞家暴前女友、立法委員高嘉瑜，新北地方法院裁定羈押禁見，林不服而提抗告，台灣高等法院10日裁定抗告駁回。(本報資料照片)

立委高嘉瑜被爆出在被林秉樞家暴 前一天，上電視直播節目時疑遭三名網友「斗內」（捐助金錢）恐嚇，檢警初步掌握，其中一人是林秉樞的賴姓女友人，用YouTube 帳號在政論節目直播時留言。

新北地檢署指揮內湖警分局偵辦，警方已對賴女發出約談通知書，據了解，另有其他人涉案，正調查幕後藏鏡人身分。

據悉，檢警初步掌握留言人士其中之一，就是林秉樞的賴姓女友人，且賴女是受人指使留言恐嚇，賴女到案後，藏鏡人身分即可能浮上檯面。

媒體人黃揚明在臉書 爆料，指高嘉瑜上月10日在錄製「新聞大白話」節目時，接受民眾捐款「斗內」留言，留言金額愈高，就愈容易停留在討論區上方，並被主持人念出。

黃揚明說，當天有帳號「蔡正維」、「邱宜珍」、「藍玄凱」三名網友，分別以斗內670元和1690元台幣的金額留言，內容為「高嘉瑜你自己也有違法事宜，你要想清楚。證據非常明確，你心裡清楚」、「高嘉瑜，你私人不堪的事情，想要被公開嗎？有你錄音，有親筆字跡、你想清楚」、「高嘉瑜你自己想清楚，想不想爆料」，恐嚇意味濃。

黃揚明也在臉書揭露，「專案小組終於查出，是一個林秉樞的賴姓女友人用YT帳號，在政論節目直播時留言斗內恐嚇。」

據了解，賴女曾協助林秉樞處理母親告別式、對外稱呼自己是「林董的助理」，檢警初步清查，賴女疑受人指使，才會留言恐嚇。

林秉樞被控家暴立委高嘉瑜遭羈押禁見，林男提抗告，台灣高等法院認為，林對事實經過說法與卷證有歧異，說詞避重就輕，且屢以言詞或動作恐嚇其他被害人，以他有反覆實施相同犯罪之虞，有羈押必要，昨天裁定抗告駁回。

林秉樞被裁定羈押禁見，卻透過律師對外發表道歉聲明，遭質疑違反相關法令，法務部昨天指出，已責由台灣高檢察署查明是否構成移付律師懲戒委員會事由；高檢署已分案調查；另外，有關林秉樞從收押至今持續不斷透過各種管道放話等情事，高檢署也啟動偵查不公開督導小組，分案調查。