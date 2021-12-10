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癌男生前猥褻女護士 判父母代子賠60萬

記者白錫鏗／台中10日電
罹癌住院的病患黃男，去年猥褻女護理師被判刑，被害人請求損害賠償，但黃男於今年5月間病逝，由黃的父母承受訴訟，法官判決黃的父母繼承亡子遺產範圍內，連帶給付小蘋精神慰撫金新台幣60萬元。（本報資料照片）
罹癌住院的病患黃男，去年猥褻女護理師被判刑，被害人請求損害賠償，但黃男於今年5月間病逝，由黃的父母承受訴訟，法官判決黃的父母繼承亡子遺產範圍內，連帶給付小蘋精神慰撫金新台幣60萬元。（本報資料照片）

罹癌住院的病患黃男，去年環抱女護理師小蘋（化名），並以臉觸觸胸部十秒，恫嚇被害人「我總有一天殺你」，被控性騷擾判處拘役30日、違反醫事法判刑2月，被害人請求損害賠償，但黃男於今年5月間病逝，由黃的父母承受本件訴訟，法官以黃男所為致被害人受痛苦，判決黃的父母繼承亡子遺產範圍內，連帶給付小蘋精神慰撫金新台幣60萬元（約2.1萬美元）。不得上訴。

起訴書指出，黃男（48歲，今年5月3日死亡）去年5月6日晚間，在醫院病房住院時，趁女護理理小蘋巡房交付藥物時，徒手環抱她的腰部，並以臉碰觸她的胸部十秒，經小蘋掙脫，通報值班醫師。

黃男又於去年5月23日晚間，在醫院櫃檯，因他未請假擅自離開病房，遭該院強制出院，心生不滿，向執勤的小蘋恫稱「他媽妳故意刁難，逼我殺妳，他媽妳故意刁難，我總有一天殺妳」，並持櫃檯上的蓋子丟擲，妨害醫事人員執行醫療業務。刑庭法官依性騒擾將黃男判處拘役30日，違反醫事法判刑2月。經被害人請求損害賠償。

被害女護理師小蘋主張事發迄今，她惡夢不斷，並害怕與人靠近，現對於病患仍需提防遭受侵害。本次侵害已讓她無從對病患信賴，內心憂鬱痛苦萬分，請求精神慰撫金100萬元。

黃男的父母辯稱，小蘋請求賠償100萬顯然過高，亡子僅有高職肄業學歷，智識程度不高，家庭經濟狀況勉持，且因罹患胸腺瘤、肝癌難以治癒，今年5月3日因病死亡。黃男的父母承受訴訟，父親年近八旬，母親已年逾七旬，兩人均年紀老邁，無工作收入，身體健康不佳，未繼承亡子遺產，並認亡子的加害情形尚非惡性重大，認小蘋請求精神慰撫金100萬顯然過高，應以三萬元為適當。

合議庭以被害人小蘋在案發後惡夢不斷，並害怕與人靠近，現對於病患仍需提防遭受侵害，認黃男的侵害已讓她無從對病患信賴，內心憂鬱痛苦萬分，審酌雙方財產狀況，及黃男加害程度、被害人所受生理上痛苦，以及本侵權行為已使被害人產生急性壓力心理症狀，難以在原醫院繼續任職，認小蘋請求精神慰撫金以60萬元為適當。

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