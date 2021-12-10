新冠疫情下最「宅」一年 2021台灣代表字揭曉

中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、網球好手盧彥勳（左一）與律師張嘉予（右一）9日一起公布2021年台灣代表字「宅」。（記者曾吉松／攝影）

新冠疫情 持續發威，今年不分男女老少或階級，三級警戒期間都「宅」在家當宅男宅女，度過最「宅」的一年。「台灣2021代表字大選」票選結果昨公布，「宅」字在36個候選字拔得頭籌，獲選為年度代表字。

此活動由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來名人專家與達人、素人推薦36個代表字，從11月11日到12月7日，累積27天民眾選票8萬4373張，昨天邀來網球好手盧彥勳現場揮毫公布代表字「宅」。「宅」字也獲得最多名人推薦，包括中信文教基金會董事長馮寄台、桃園市長鄭文燦、聯電榮譽副董事長宣明智、網路媒體「創新拿鐵」創辦人王文華。

票選第一到第十名的2021年度代表字，依序為宅、缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉。除了「宅」之外，「苗」（疫苗 ）、「缺」（缺疫苗）、「隔」（隔離）皆直指疫情，第三名的「投」則是公投的明喻；另外像是盼、望、穩、轉等四字是正面字，象徵人們身處亂世仍不失信心、對未來充滿期待。這十個字也正是台灣這一年社會現象與氛圍的縮影。

盧彥勳表示，代表字總能反映當年感受，他也是「宅」字的感受者，為出國比賽被隔離多次；期待明年不必「宅」在家與台灣，人們能脫下口罩 、面對面看到彼此的笑容，「人與人的關係更緊密」。

馮寄台是「宅」字的四位推薦者之一，他說，今年和去年的代表字都跟疫情有關，今年「全世界都在鎖國，大家都變成宅國」；疫情對民眾的健康和心理影響極大，「希望明年疫情遠離、恢復正常生活，享受彼此之間的笑容」。

鄭文燦則說，疫情讓宅生活、宅經濟當道，「這是台灣人共同經歷過的體驗，就是宅」。

「『宅』字反映台灣人民的智慧，貼切描述今年狀況。」聯合報總編輯范凌嘉指出，三級警戒下，大部分的人被迫宅在家，透過３Ｃ遠距上班上課，創造全新的工作和學習模式，成為今年最鮮明的印記；「宅」字雖有苦悶之意，但家人也因此互動、溝通機會變多，這些體驗又是甜蜜而深刻的，「宅」字未必全然負面。此外，人人「宅」在家裡造成百業蕭條，但也有人化危機為轉機，發展「宅經濟」走出一片天。

「台灣年度代表字大選」活動已邁入第14年，從2008年起，依序選出「亂」、「盼」、「淡」、「讚」、「憂」、「假」、「黑」、「換」、「苦」、「茫」、「翻」、「亂」、「疫」與「宅」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。