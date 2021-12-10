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新聞眼／疫情下的台灣 混亂中尋新秩序

記者 陳宛茜
網球好手盧彥勳揮毫展示2021年台灣代表字「宅」。（記者曾吉松／攝影）
網球好手盧彥勳揮毫展示2021年台灣代表字「宅」。（記者曾吉松／攝影）

同樣反映疫情下的台灣，去年年度代表字「疫」字，囊括超過三分之一票數，以壓倒性勝利奪冠，今年的年度代表字「宅」字卻是驚險坐上寶座，僅比第二名多了197票，也是14屆代表字中唯一票數未破萬者，且前十名代表字的票數差距都不大，呈現「纏鬥」狀況。

由於年度代表字往往是當年民情與民意的展現，今年的票選結果也反映進入疫情時代第二年的台灣，社會轉向複雜混亂、意見多元且勢均力敵，在缺乏秩序中尋找新的秩序。

緊追在「宅」之後的「缺」字，是國民黨主席朱立倫推薦。朱推薦的理由是，今年什麼都缺，缺水、缺電、缺疫苗、缺篩檢量能、缺救命設備、缺紓困現金；最重要的，是缺少一個苦民所苦的政府。尤其最後一句「缺少一個苦民所苦的政府」引發民眾共鳴，拿下第二高票。

第三名的「投」字是時事關鍵字，推薦人是珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。他說，台灣從來沒有四大公投一起登場，希望大家「拒絕威權統治要投，提升公民素養要投，翻轉不當政策要投，走出台灣未來要投。」拿下高票也反映民眾對公投的關注。

第四名「慌」字的推薦人是台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民。他認為，這一年有人「恐慌」，有人「慌亂」，有人「悶得慌」；還有水荒、電荒、疫苗荒，搞得人心慌亂。問題出在「常常是政府政策荒腔走板」，才弄得「老百姓成日慌裡慌張，做起事來都慌慌忙忙。」黃立民對「慌」字的絕妙形容和朱立倫的「缺」字相互輝映，令人讀來心有戚戚焉。

第五名的「苗」字有三人推薦，包括台中市長盧秀燕、中研院院士陳培哲、作家韓良憶。陳培哲認為，疫「苗」抑阻了疾病擴散，「苗」也有明年發芽茁壯、欣欣向榮之意。

值得注意的是，今年六都市長各自推薦代表字，六個字中有四個字攻進票選前十名，若再加上副總統賴清德推薦的「穩」字拿到第八名，官員的推薦字今年都成「吸票機」，這也成為今年代表字票選令人玩味之處。

台灣2008-2021年度代表字票選TOP10 製表／陳宛茜
台灣2008-2021年度代表字票選TOP10 製表／陳宛茜

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