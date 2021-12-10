弒父男扯家暴行凶…父母分居30年 接父回家4天就分屍

54歲符男涉嫌弒父分屍，落網後坦承一切，他說不滿父親家暴母親才行凶。（記者翁至成／攝影）

新北市永和區瓦磘溝前天發現遭分屍軀塊，警方過濾監視器，查出54歲符姓男子涉案，前天深夜持拘票逮人；符坦承悶死84歲老父，藏屍八天後再利刃分屍，供稱是不滿父親長期對失智 母親家暴 才行凶。警詢後依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後聲押獲准。

但警方調查，符雙親早已離異，分居近30年，符母也未有家暴通報紀錄，且符男與父關係疏離，父親長年在台中生活，近年入住長照 中心，上月24日被符嫌接回新北市共同居住，接回四天就行凶，態度異常冷靜，檢警對他所稱動機存疑，進一步追查。

上月28日凌晨，符男趁父親熟睡用枕頭悶死，再把屍體背到七樓頂樓藏放；因為屍臭味越來越重，本月6日深夜他用鋸子、美工刀等利器將屍體頭、左右手、左右腳剁除，屍塊放在白色收納箱，7日凌晨2時許再裝進大行李箱內，騎車載至離家約800公尺的瓦磘溝丟棄。

符男犯案後照常出入公寓，母親因患有嚴重失智症，又跟死者離婚已久，不知兒子弒父，鄰居也未察覺異狀。

死者軀幹8日上午10時許被發現，警方查訪，一名老翁稱7日凌晨起床上廁所，目擊有人半夜丟東西，警方縮小範圍調監視器掌握符嫌棄屍身影，案發後12小時登門逮人，進屋時房內仍聞到濃濃屍臭味。符母當時也在家，員警詢問「是否知道兒子殺人」，她因失智，均稱不知道。

符落網後態度冷靜，說「一切都是我做的」，屍塊和凶器都丟入水中，並配合警方說明弒父過程。供稱不滿父親頻對母親言語暴力、惡言相向才行凶。警方採DNA比對，確定死者身分無誤。

警方昨天在瓦磘溝又發現死者頭顱，另外找到被棄置的白色收納箱，但四肢和行李箱尚未尋獲，繼續搜尋。

符男近十年在雙和地區有多筆竊盜前科，均是在超商、賣場「順手牽羊」小金額商品，他多稱自己缺錢花用才偷竊，法院均判處易科罰金。

調查符男確實無固定職業近20年，多半靠打零工賺錢，他長期跟七旬母親同住，符母名下有兩間房產，母子倆靠租金過生活並無問題，臉書也有許多他的出遊照。

符男供稱父親對母親家暴才行凶，承認計畫性犯案，但父母離婚近30年，死者早移居台中，連戶籍都遷走，雙方少接觸何來摩擦，警方也查無符母家暴通報紀錄。

死者在台中生活近30年，近年身體不適才入住長照中心，警方查出，是符男突然要求父親回永和老家一同居住，理由是「就近照顧方便」。

死者北上四天就遭殺害，警方懷疑符男早有預謀，他卻仍堅決稱「我沒說謊」，警方雖覺得可疑但尚無其他事證，移送檢方調查釐清。