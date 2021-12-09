最「宅」的一年 台灣2021年度代表字揭曉

中國信託文教基金會董事長馮寄台、聯合報總編輯范凌嘉與網球好手盧彥勳下午一起公布2021年台灣代表字「宅」。(記者曾吉松／攝影)

新冠疫情 持續發威，今年不管男女老少、年齡或階級，三級警戒期間都必須「宅」在家當「宅」男「宅」女。「台灣2021代表字大選」票選結果今天公布，「宅」字在36個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。

票選第一到第十名的2021年度代表字，依序為宅、缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉。除了「宅」之外，「苗」(疫苗 )、「缺」(缺疫苗)、「隔」(隔離)皆直指疫情。第三名的「投」則是公投的明喻。可以說，這十個字正是台灣這一年社會現象與氛圍的濃縮。

相較於去年「疫」字以壓到性勝利坐上年度代表字寶座，今年的「宅」字則是驚險奪冠。在總票數84873票中，「宅」字拿下8402票，只比第二名的「缺」字的8205票多了不到200票。

今年的總票數跟去年差不多，第一名的「宅」卻只拿下8402票，不到去年「疫」字28441票的三分之一，也是歷屆代表字中，唯一沒有拿到萬票的代表字。而今年前十名代表字的票數差距都不大，呈現「纏鬥」狀態。

雖有疫情籠罩，今年代表字前十名卻有盼、望、穩、轉等四字是正面字，代表人們在亂世中尋求安定與對未來的期盼。

「宅」字也獲得最多名人推薦，總共有4位名人推薦，包括中信文教基金會董事長馮寄台、桃園市長鄭文燦、聯電榮譽副董事長宣明智、網路媒體《創新拿鐵》創辦人王文華。

談到推薦「宅」字的理由，馮寄台表示，今年疫情嚴峻，人人變身宅男宅女，度過最宅的一年。大家在家工作、上學、網購，各種宅經濟蓬勃發展，讓秀才不出門，能做天下事！期盼來年各國國門大開、世界恢復運轉。

鄭文燦指出，2021年疫情，讓宅生活、宅經濟當道，防疫規範讓活動減少，休閒娛樂、觀光 旅遊、婚喪喜慶都縮減，連學校也停課，「宅」是2021年的寫照。

宣明智表示，疫情未結，人流停滯，物流金流資訊流仍在。秀才不出宅能知天下事；電動車時代閉宅可造車；台灣宅經濟行遍天下。

王文華說，疫情爆發，很多人在家上班上課。家成避難所，也成壓力鍋；有安全感，但也易摩擦。今年，「宅」有了新定義。

「台灣2020代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦36個代表字，從11月11日到12月7日，累積27天民眾選84873張。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第14年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020的「疫」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。