我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

最「宅」的一年 台灣2021年度代表字揭曉

記者陳宛茜／台北9日電
中國信託文教基金會董事長馮寄台、聯合報總編輯范凌嘉與網球好手盧彥勳下午一起公布2021年台灣代表字「宅」。(記者曾吉松／攝影)
中國信託文教基金會董事長馮寄台、聯合報總編輯范凌嘉與網球好手盧彥勳下午一起公布2021年台灣代表字「宅」。(記者曾吉松／攝影)

新冠疫情持續發威，今年不管男女老少、年齡或階級，三級警戒期間都必須「宅」在家當「宅」男「宅」女。「台灣2021代表字大選」票選結果今天公布，「宅」字在36個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。

票選第一到第十名的2021年度代表字，依序為宅、缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉。除了「宅」之外，「苗」(疫苗)、「缺」(缺疫苗)、「隔」(隔離)皆直指疫情。第三名的「投」則是公投的明喻。可以說，這十個字正是台灣這一年社會現象與氛圍的濃縮。

相較於去年「疫」字以壓到性勝利坐上年度代表字寶座，今年的「宅」字則是驚險奪冠。在總票數84873票中，「宅」字拿下8402票，只比第二名的「缺」字的8205票多了不到200票。

今年的總票數跟去年差不多，第一名的「宅」卻只拿下8402票，不到去年「疫」字28441票的三分之一，也是歷屆代表字中，唯一沒有拿到萬票的代表字。而今年前十名代表字的票數差距都不大，呈現「纏鬥」狀態。

雖有疫情籠罩，今年代表字前十名卻有盼、望、穩、轉等四字是正面字，代表人們在亂世中尋求安定與對未來的期盼。

「宅」字也獲得最多名人推薦，總共有4位名人推薦，包括中信文教基金會董事長馮寄台、桃園市長鄭文燦、聯電榮譽副董事長宣明智、網路媒體《創新拿鐵》創辦人王文華。

談到推薦「宅」字的理由，馮寄台表示，今年疫情嚴峻，人人變身宅男宅女，度過最宅的一年。大家在家工作、上學、網購，各種宅經濟蓬勃發展，讓秀才不出門，能做天下事！期盼來年各國國門大開、世界恢復運轉。

鄭文燦指出，2021年疫情，讓宅生活、宅經濟當道，防疫規範讓活動減少，休閒娛樂、觀光旅遊、婚喪喜慶都縮減，連學校也停課，「宅」是2021年的寫照。

宣明智表示，疫情未結，人流停滯，物流金流資訊流仍在。秀才不出宅能知天下事；電動車時代閉宅可造車；台灣宅經濟行遍天下。

王文華說，疫情爆發，很多人在家上班上課。家成避難所，也成壓力鍋；有安全感，但也易摩擦。今年，「宅」有了新定義。

「台灣2020代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，邀來各界名人專家與達人、素人推薦36個代表字，從11月11日到12月7日，累積27天民眾選84873張。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第14年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020的「疫」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

台灣2021代表字大選」票選結果公布，「宅」字在36個候選字中拔得頭籌，獲選為今...
台灣2021代表字大選」票選結果公布，「宅」字在36個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。(本報資料照片)

疫情 疫苗 觀光

上一則

林秉樞扯出網軍、派系內鬥…綠憂衝擊公投 促高嘉瑜低調

延伸閱讀

2021年度代表字 Dictionary.com選出「allyship」

2021年度代表字 Dictionary.com選出「allyship」
內鬥？隱瞞？ 民進黨網軍風暴背後 恐藏利益分配

內鬥？隱瞞？ 民進黨網軍風暴背後 恐藏利益分配
「林秉樞說法一變再變」 段宜康否認幫施壓報導

「林秉樞說法一變再變」 段宜康否認幫施壓報導
1個詞2大故事 韋氏字典風雲詞今年熱搜就是它

1個詞2大故事 韋氏字典風雲詞今年熱搜就是它

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

2021-12-01 12:51

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣