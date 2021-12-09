被逼打分手砲 女遭囚10小時機智獲救

詹男不願分手強拉女友上摩鐵打分手砲，被依妨害性自主罪裁定羈押。圖為旅館示意圖。(本報資料照片)

30歲詹姓男子和女友鬧分手，不甘多年感情就此結束，本月6日強拉女友入住摩鐵施暴，不顧生理期逼打「分手砲」；女子情急生智，拜託詹男外出買衛生棉，乘機報警，被控制行動10小時後獲救。詹男被捕矢口否認，但女方出示傷勢指控，檢方依妨害性自主等罪，昨向法院聲押獲准。

警方調查發現，詹男和女友交往多年，最近兩人感情出現摩擦，詹男不願分手；6日上午8時許，詹開車到女友住處等候，想挽回這段感情。

詹男見女方下樓準備出門不理他，直接強拉她上車，隨後載著直衝鳳山區一間汽車旅館 。女方原以為詹男只是想「好好談一談」，雙方互敞心事，未料詹男情緒失控，動手甩她巴掌。

當天女子生理期，詹仍強逼她「分手砲」，女子擔心遭到暴力相向，只能配合，被性侵 兩次；結束後詹男仍不准她離開房間，控制行動達10小時。

女子擔心生命危險未觸怒詹男，降低他戒心後，再稱沒帶衛生棉，請詹男去超商幫忙購買，詹沒有起疑外出，女子趁詹離開立即求助汽車旅館服務人員報警，警方趕到，女子當場求救；詹男一回房立刻被捕。

詹男承認甩女友巴掌，但否認性侵，強調兩人是「自願」發生性行為，但女子出示身上紅腫傷勢，強調是遭詹男逼迫。

檢方不採信詹男說法，依妨害性自主、妨害自由等罪，複訊後向法院聲押獲准。