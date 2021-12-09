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命案槍手自陸押解返台 癲癇發作急送醫

記者李奕昕、蔡翼謙、呂佳蓉／台北9日電
新店槍擊案嫌犯黃泳群8日從廈門遣返，抵台癲癇發作送醫。旁邊特警全副武裝。（記者林澔一／攝影）
新店槍擊案嫌犯黃泳群8日從廈門遣返，抵台癲癇發作送醫。旁邊特警全副武裝。（記者林澔一／攝影）

男子黃泳群上月22日在新北市新店區槍殺何姓男子後搭機潛逃廈門，入住防疫旅館，陸方同意遣返，刑事局昨派員飛往廈門押解黃返台，成為今年首名從大陸遣返的刑事犯。黃嫌一下機癲癇發作，警方戒護送醫，待離院再偵詢。

刑事局昨派三名警官在廈門高崎國際機場空橋交接人犯，機艙口上銬拘提黃，搭乘立榮航空班機返回，昨晚6點31分抵達。因新冠肺炎疫情，三警穿防護衣、戴護目鏡及口罩，「全副武裝」押人。

大批警力守在松山機場待命，黃下機後原要載往新北市刑警大隊偵詢，但在接受疾管署人員採撿時，忽然癲癇發作，被送上救護車到台北仁愛醫院。

據了解，黃有癲癇病史，一登機就嘔吐，神色虛弱說「我身體不好」，搭機過程除了喝水，沒提出特殊需求，下機時腳軟走不太動。

官警說，待黃離院再偵詢調查，他有逃亡之虞，檢方應會聲押。押解三警未入境大陸，依防疫規定實施七天自主健康管理，每天早晚量體溫。

黃泳群上月22日在新店山區別墅外連開四槍狙殺何，隨即搭機出境。刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，大陸國台辦發言人馬曉光前天表示要遣返黃，昨天立即執行。

刑事局副局長李文章說，感謝陸方協助，專案小組會全力查明犯罪事實及作案動機，特別是教唆者及共犯，一定追查到底。陸委會也對大陸安排遣返表達肯定與感謝之意。

遣返 防疫 機場

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