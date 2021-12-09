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新聞評論／200元的鹹粥 vs. 100元的接種獎勵券

聯合報社論
台北車站大廳排滿人龍，預計將有3500位民眾施打莫德納疫苗。（圖：指揮中心提供）
台北車站大廳排滿人龍，預計將有3500位民眾施打莫德納疫苗。（圖：指揮中心提供）

由於政府手上疫苗存貨快過期，指揮中心在台北車站設置接種站，方便民眾「隨排隨打」，還附送100元(台幣，下同)禮券，果然吸引人潮塞爆。區區百元禮券就能激勵打氣，引來民眾不辭辛勞大排長龍，讓人意想不到。與此同時，網路上熱議的是台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲到每碗200元，約莫是十年前的兩倍。庶民街邊小吃這種價格令人吃驚，但老闆也有苦衷，發文道歉：「阿堂撐不住了。」

近期漲價何止鹹粥，麥當勞、肯德基、鼎泰豐都調高了產品售價，原因不外進貨原料價格都上漲。有的大飯店，buffet一漲就是每人200，似乎也不怕客人不上門。200元的鹹粥，價格的確不親民，但依舊座上常滿。而在台北市，百元以下的便當逐漸絕跡，民眾想要像往常一樣用數十元填飽肚子已成奢望，只能在自助餐店點「無主菜便當」。

這就說明，為何區區百元禮券就能吸引大批接種人龍，讓遇到瓶頸的疫苗覆蓋率瞬間突破，陳時中還為此一天兩度赴台北車站視察盛況。對於這個現象，前立委沈富雄認為，100元台幣僅相當三塊多美元，那麼多人願為了這一點小惠在那裡大排長龍等接種，顯示台灣人「太沒志氣」。事實上，拿到這100元，卻還不夠吃一碗阿堂鹹粥，能說不辛苦嗎？

「沒志氣」的批評，或許措詞重了一些，但恐怕也相當程度反映了台灣社會的某些現實及底層人民的困窘。且看，高雄市觀光商圈接連兩波發放「夜市券」，民眾可拿200元振興券兌換「400元夜市券」，清晨五、六時就有人開始排隊占位子，熱烈程度遠高於百元接種奬勵。試問，這些人又是為了什麼？200元只夠吃一碗鹹粥，值得人們浪費那麼多時間排隊嗎？有人或許覺得既然有「好康」，不拿白不拿；但為了這一點「便宜」而犧牲尊嚴，值得嗎？

200元的鹹粥和100元的接種獎勵，反映的都是真切的社會現實：前者顯示通膨的妖風作祟已是現在進行式，後者則映照許多小市民的「小確幸」已經落入了「小煎熬」，讓人顧不得尊嚴。通膨是全球性的問題，台灣也許沒那麼嚴重，但無法閃躲。至於「小確幸」不再的日子，蔡政府則仍想方設法讓人民忘憂，因此不斷發放五倍券、藝FUN券、農遊券等好康，地方政府再用「夜市券」等小惠加碼，幫百姓從無間斷的抽獎活動中提神忘憂。

因此，當主計處日前稱，台灣人均國民所得今年可望達2萬2000美元，並可望在2025年超越韓國時，人們不能不對這些數字的真正涵義存疑。不可諱言，台灣今年經濟穩定成長，製造業的附加價值率創下32％的新高，台股的表現也相當亮眼。然而，產業的高毛率其實集中在少數高科技廠商，許多內需型的服務業則受困疫情而損傷慘重，遑論一般市井間的小店攤商。

換言之，台灣人均所得的亮麗表現，完全是「平均出來的」。然而，高獲利的企業家和股市投資人畢竟只是少數；而受困於平凡生活中的多數人，薪資或收入則不見增加。根據主計處的統計，台灣的貧富差距去年已擴大到6.18倍，為八年來最高。根據瑞士信貸集團的《2021全球財富報告》，台灣的吉尼係數高達70.8，超過日本的64.4與韓國的67.6，我們的貧富差距更為嚴重。在富者愈富、貧者愈貧的情況下，政府炫耀人均所得升高，未免虛假浮誇。

200元的鹹粥，是無法倒帶的價格；而人們為百元小惠大排長龍，也有說不出的可悲。

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