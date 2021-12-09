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3歲娃獨留在家「32樓往下掉」 防護網救命僅骨折

記者劉柏均、喻文玟、趙容萱／台中9日電
台中3歲女童8日從32樓住家墜落，所幸墜至2樓防護網，無明顯外傷，已送醫救治。(圖：民眾提供)
台中3歲女童8日從32樓住家墜落，所幸墜至2樓防護網，無明顯外傷，已送醫救治。(圖：民眾提供)

台中市三歲黃姓女童昨天下午被獨留在家，不知何故從住處32樓墜下，直接掉在二樓防護網，意識清楚，哭著直喊「我要找奶奶」。消防隊趕到將人救下，送醫檢查右側肱骨骨折，臉部些許擦傷，沒有大礙，持續觀察。

警、消調查，昨天下午1時許，台中市東興路某社區大樓旁餐飲店老闆聽到「砰」的撞擊聲，接著聽到女童哭聲，喊著「我要找奶奶」，外出查看發現黃姓女童掛在二樓防護網，立即打電話報案。

勤工消防分隊獲報抵達，基於女童安全選擇不架梯，從二樓住家陽台踏上遮雨棚靠近，再將她從防護網上抱下；女童當時意識清楚，邊哭邊說「要找奶奶」。女童祖母當時在頂樓晾衣服，返家找不到女童，聽到救護車聲音下樓察看，才知道孫女墜樓，嚇得腿軟跪在地上。

女童奶奶說，他們住在32樓，不知道孫女是怎麼墜樓的；由於當時女童獨自在家，台中市社會局說，經派社工到醫院進行調查與安全評估，初步了解，女童祖母違反兒童及少年福利與權益保障法，將裁處親職教育

中山醫學大學附設醫院急診室潘志祥主任說，女童體重約11公斤，因為防護網攔截，目前沒有生命危險；到院時意識清醒，沒有神經學異常，臉部有些擦傷，右側肱骨骨折，固定即可，無須開刀，目前觀察中。

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