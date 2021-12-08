台CPI連4月破警戒萬物齊漲 餐飲加價無盡頭

11月消費者物價指數（CPI）年增率達2.84%，創下八年十個月來新高，其中外食費年增率創逾二年半新高。（記者黃義書／攝影）

台灣萬物齊漲！政府日前機動調降大宗物資關稅，但餐飲漲價潮未見平息，昨再有大型餐飲集團瓦城、速食業者肯德基 、胖老爹宣布漲價，業者坦言，原物料價格仍居高不下，短期內這波漲價潮還看不到盡頭。

主計總處發布11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.84%，不僅連四個月高於2%的通膨警戒線，更是今年最高，也是今年第六度突破2%，並攀上八年十個月來新高點。

主計總處表示，11月主要是油料費大漲35.8%，加上水果、蔬菜分別大漲24.74%、12.91%，蛋類、肉類漲幅都不小，因此整體年增率再創今年新高。

但官員表示，近來國際油料費漲幅已降，且政府調降汽柴油貨物稅，因此12月CPI會舒緩，不會再擴大。目前仍預估今年全年CPI年增率為1.98%，不會超過2%。

不過，業者表示，價格調漲「開弓沒有回頭箭」，在王品、鼎泰豐、漢來美食、麥當勞 、肯德基等知名業者調漲價格後，泰式餐飲龍頭瓦城、速食業者胖老爹昨也宣布漲價，瓦城漲幅約在3%，胖老爹則漲約五元。

值得注意的是，11月CPI中與民眾生活切身相關的外食費，年增率達1.65%，創逾二年半新高，為2019年5月以來最大漲幅。

這波物價上漲壓力蔓延，不僅外食族，幾乎人人有感，由於除了原物料以外，包含店租、薪資等成本同樣也在上漲，在第一波漲價潮時強調沒漲價計畫的業者，如今也紛紛撐不住，影響所及，民眾吃的便當類、小吃攤等庶民小吃，可能都變貴了。由於原料漲幅不止，業者預料，還會有不少店家將陸續跟進漲價。

有餐飲業者直言，明年軍公教調薪、基本工資調漲，加上原物料成本上揚，三者構成超完美風暴 。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，11月物價的確有上漲，而且上漲力道又再大了一點，但通貨膨脹與上漲不一樣，通膨必須達到全面、持續且顯著性，目前觀察台灣無通膨現象。