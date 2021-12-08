認「撿屍」女大生 合球國手求減刑失敗 緩刑也不准

合球國手林聖傑(左)因乘機性交罪判刑3年1個月。(圖：中華合球協會提供)

合球國手林聖傑與大學寢室室友吳國和涉嫌KTV「撿屍」，將21歲女大生帶回宿舍輪流性侵 ，涉犯乘機性交罪；台北地方法院審理時林、吳認罪，辯護律師代求減刑，法官不准，認無減刑適用，各判有期徒刑3年1個月。可上訴。

林聖傑是教育部 體育署重點栽培的合球選手，2018年在台灣賽事中表現不俗，獲選「U19雙籃」項目男子最有價值球員。

檢察官 指控，吳、林兩人2019年6月23日晚間，與友人在台北市星聚點KTV飲酒歡唱認識被害女子，第二天早上8時唱飲結束，吳、林見被害人酒醉，將她帶回大學男生學校宿舍寢室。

吳將被害人帶到寢室上層床鋪，動手脫去她的衣褲性侵，後來林與另名楊姓同學返回寢室，吳才離開床鋪。之後換林進入寢室，見被害人仍意識不清，爬上床鋪，利用被害人爛醉脫掉她的內褲，也性侵得逞。

被害人離開後向友人述說經過，至醫院驗傷，兩天後報案；檢察官偵辦起訴，法院審理兩人都認罪。

吳、林的律師幫忙求情說，兩人坦承犯行，沒有前科，案發時為大學生，目前仍就讀大學，年紀輕，「他們都具有國手級的體育實力」，林更是國家合球代表隊成員，盼望減刑或宣告緩刑。

合議庭認為，減刑適用必須有特殊原因，吳、林與被害人案發前互不認識，只因共同友人同飲酒就對被害人乘機性交；另被害人母親控訴，女兒案發迄今都走不出來，沒有臉面對同學，已辦休學。

法官認為，性侵案造成被害人極大創傷，吳、林並無引起同情而有可憫之處，無法減刑，依法也不給緩刑宣告。