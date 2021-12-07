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遠見高峰會／首都圈抗疫學 北北桃市長互捧也較勁

文／2021遠見高峰會提供
第19屆遠見高峰會專題論壇桃園市長鄭文燦（左起）、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、遠見雜誌社長楊瑪利。(圖：2021遠見高峰會提供)
第19屆遠見高峰會專題論壇桃園市長鄭文燦（左起）、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、遠見雜誌社長楊瑪利。(圖：2021遠見高峰會提供)

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦分屬民眾黨、國民黨、民進黨不同政黨，既是當紅政治明星，更是2024年呼聲最高的總統候選人。12月7日，他們蒞臨2021第19屆遠見高峰會，在「首都圈的城市抗疫學」論壇中，彼此言詞犀利、火花四射，絕無冷場，他們到底如何評價另外兩位市長？

柯文哲：我是外科，侯友宜是家醫科，鄭文燦高EQ

由於與會媒體十分關注大選議題，主持人《遠見雜誌》社長楊瑪利額外提問三位對彼此的評價？

柯文哲不改幽默本色說，從侯市長對我們講話來看，他是比較溫暖的人，我比較嚴厲，「你是家醫科，我是外科，」此時全場轟堂大笑。他進一步說，儘管個性不一樣，但執政的效果是差不多的。

至於鄭文燦，柯文哲強調，他的EQ很高，「政治上，這種個性會比較好，」他認為自己太過一板一眼，「這種領導人物不太會受到部下喜歡。」

侯友宜：柯常講出我的心裡話，鄭文燦處事有耐心

侯友宜則說，柯文哲的優點很多，「他有時候說的話，講出我心中的話，我聽完就很爽快，」有些話他直接就講了，我則是要想一下，「但柯文哲就是快人快語，不要解讀錯誤，他只是表達一個意思，需要去揣摩他的心思。」侯友宜認為，柯文哲的直言，讓大家可以多元思考，不是壞事。

侯友宜則認為，鄭文燦為人比他更客氣、謙和，什麼朋友都可以認識，很多事情都願意花耐心去聽跟等待。有一次他跟鄭文燦一起出國參訪，當他晚上９點多要回飯店休息，看到鄭文燦還跟很多同仁聊天，最後聊到凌晨1點，「這一點很不容易，他很有耐心傾聽別人意見，並想辦法解決。」

鄭文燦又是如何評價雙北兩位市長？當他看到雙北酒店停業，第一時間就跟基隆市長林右昌說，基隆跟桃園也要立刻跟進，「不然八大工作人員會跑到我們這裡，阿公店我們這裡有，基隆也有，」像雙北停課，基隆跟桃園也要停課，「上班生活都在台北，跟颱風假要有一致性，因此決斷力相當重要。」

2024總統要不要選？三人仍避談不正面接球

主持人楊瑪利緊接著詢問2024年三位是否會參選總統？

柯文哲說，這一題已經被問到太多次，「認真快樂過每一天，」人是這樣，行為受到過去的行為影響，就是盡力去做，「我的哲學就是心存善念，盡力而為，盡力做，讓上天做決定。」

侯友宜則說，自己工作努力40年，身為警察，常常槍一拔打掉，就掛了，「剛剛柯文哲把我升級成內科醫生，要去聽人的心臟跟呼吸，更重要的是，應該守住所有人民的呼吸。」

對於未來，侯友宜認為踏實工作，再交付給所有人民對你的看法與想法，才對得起現在的位置，「不要在乎職位，而是要在乎別人怎麼看你的定位，人家說你做得好，就好了。」

鄭文燦：謠言的風吹不動冷靜的心，不要想太多

鄭文燦則說，任期剩下一年，覺得每一天都很重要。內心常覺得，不論做得如何，得到多少肯定，還是有很多沒做完的部分，想將一天當三天來用，活在當下把握當下。

「當然政論節目很多、網路討論很多，我覺得劇本太多了。」鄭文燦說，沒辦法回答每一個劇本，現在還有很多想做的事，「謠言的風，吹不動冷靜的心，想太多，不是我的風格，」所以現在還有許多事情要完成，沒辦法給予100分的答案，但會努力做到100分。

論壇最後，遠見‧天下文化事業群創辦人暨董事長高希均致詞結尾，「我們剛剛看到台灣民主政治的光輝。」在如今複雜的政治下，剛好三位是不同政黨，都非常優秀。

高希均說，美國面對總統選舉時，美國的選民常常講，「我們面對非常痛苦的選擇，都是Bad Apple（壞蘋果），今天台灣何其幸運，2300萬人看到2024非常有可能的總統候選人，都不是三個壞蘋果，而是三個好蘋果。」

高希均認為，這三位市長都有80分以上，倘若未來2024，真的是這三位參選，「那我們選任何一位，都不會很差，希望他們加油。」

柯文哲 侯友宜 蘋果

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