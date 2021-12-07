遠見高峰會／李開復：四大科技交叉把台灣半導體推上巔峰

創新工場創辦人兼首席執行官李開復，於遠見高峰會第二日線上演講。(圖：2021遠見高峰會提供)

在2021第19屆遠見高峰會上，「創新工場」董事長兼首席執行官李開復透過線上演講，預言未來科技大爆發機會，在於AI 、先進計算、新能源與生命科學四大領域。

在全球經濟復甦正起時，科技能為世人帶來哪些新成長方向？創新工場董事長兼首席執行官李開復，在本日（12／７）遠見高峰會上以「硬科技．進行式」為題演講，長年預言趨勢精準的他，強調已看到四大技術領域的巨大成長機會。

這四大技術分別包括了：AI自動化、先進計算架構、新能源與生命科學。

而更好的是，由於這四大科技，可以彼此交叉，協助對方變得更好，所以也將推升每個技術領域的成長潛力，變得空前巨大。

首先，他回顧1900年讓美國霸權崛起的三大關鍵技術：電力、發動機與電磁波。這三大技術在當年，也曾產生互相的影響，因此催生了電報、鐵路、汽車 、紡織工廠等多個產業從美國領跑，最後創造至少10個關鍵科技企業。也因此讓一個國家崛起。

而回到今天，李開復認為AI、先進計算、新能源與生命科學這四大技術，也有類似於當年美國的爆發性潛力。

首先，在AI大量被運用在各領域後，許多科技巨頭也已意識到傳統的CPU、GPU不夠用，必須快速推進更先進的計算架構，才能支持人工智慧 的發展。

而這方面Google已推出了TPU，還有一家英國企業推出了TIPU。所以AI與先進計算架構，正是彼此依賴與合作的關係。

而由於先進計算架構，勢必需要更多的晶片，李開復認為，其實也是台灣半導體業最好的時機。

他回顧台灣的半導體，第一波機會起源於當年PC的崛起；而第二波的大發展機會，則是行動互聯網的崛起。這次AI與先進計算架構的結合，目前看來就是第三波的關鍵發展機會，對於台積電、聯發科都非常好。

另外，先進計算架構、結合AI與自動駕駛，則對汽車業的數位轉型將帶來重大影響，最近切入汽車業的鴻海，發展前景看好。

再來像是AI與新能源的結合，李開復認為也非常強大。

例如透過人工智慧去管理虛擬電網，再結合太陽發電的多管齊下，不但可以善用科技減少電費浪費，精準使用，同時又是善用綠能，這可以帶來革命性的改變，會促使某些國家衰落、某些國家崛起。

因為以往能源是一個相當靠天吃飯的領域，擁有石油等能源的國家，就等同擁有強大影響力。但如果有國家地區懂得結合綠能、虛擬電廠與AI管理，也能擺脫對能源國依賴，成為崛起新秀。

最後，當新冠疫情來襲後，全世界都見證了疫苗的革命。事實上，李開復認為，新冠mRNA疫苗能這麼快研發出來，和人工智慧的協助非常有關。

他首先分析，生命科學在過去五年來有非常大的成長，因為已發展出以分子生物學為基礎的一套演算法。讓所有的醫療數據，都能化為數字。

舉例來說，我們每個人的基因排序，本身就是一長串的數字，而mRNA疫苗，其實也是一串數字，當這些都化為數字，就有利於人工智慧去使用來運算，並重新編輯，藉此找出治療方法。

李開復強調，未來期待醫療行業在結合AI後，會有非常多突破。

總而言之，疫情期間，全球歷經了許多衝擊，不少產業則面臨著轉型或淘汰的危機。然而，李開復認為，藉由這四大技術賦能，有可能徹頭徹尾讓許多產業改頭換面。

從這裡看，現在就是復甦創新的絕佳契機。只要把握住這四大科技的交會火花，相信許多行業的精英，都能從中找到疫後創新的啟發。