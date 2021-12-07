遠見高峰會／楊振宇：鼓勵生育先幫年輕人移「三座大山」

大會主席飛馬旅聯合創始人楊振宇。(圖：2021遠見高峰會提供)

文／2021遠見高峰會提供

「2021遠見高峰會」大會主席之一的「飛馬旅」聯合創始人楊振宇再度因疫情不克來台，特別錄製了一段影片，分享對中國大陸政經社會發展的觀察。

楊振宇指出，今年中國大陸在三大方面取得進展：第一是防腐敗 ，第二是環境保護，第三是精準扶貧。此外，他也觀察中國近年有三個重要政策方向。

首先，是整頓產業安全。

楊振宇表示，自從2018年以來，中美爆發貿易戰、雙方加劇對抗，而當華為受到美國制裁之後，中國突然發現中國科技產業竟然那麼脆弱，開始整頓產業安全問題。

楊振宇估計，大約要三到五年能解決這種產業「卡脖子」的安全問題，但若是想讓中國（科技）產業有國際水準的演出，則還要五到十年的努力。

第二，中國也正在打擊壟斷市場，有所謂的「規範資本」政策。一旦壟斷資本的現象受到一定打擊，就可以打開中小企業的發展空間，讓中國資本市場的長期發展更健康。

第三，中國政策鼓勵生育。這是著眼於中國的新生人口下降速度快，但老齡化速度不斷上升， 對中國社會的長期發展上形成很大挑戰。

楊振宇認為，解決生育問題就是要鼓勵年輕人生育。但並不容易，因為年輕人身上有「三座大山」。

第一座是住房問題，太貴了。他說，住房應該是用來住的，不是用來炒的，因此政策上要把資本屬性弱化。他相信未來中國住房政策會向新加坡 學習，一部分的住宅通過政府供給來解決。

第二座大山是教育 問題。中國過去十幾年以來，課外教育發展的速度比較快，影響到學校的正常教育，也加大家長撫養子女的負擔。一刀切的做法是把課外教學一刀斷掉，這個作法可能損害到一些投資人的利益、衝擊到整個產業，但跟鼓勵生育來比的話，這還是一個比較小的損失。所以中國政府也下決心要導正這個問題。

第三座大山 ，叫做醫療。現在公立醫療事業單位加大藥品集採、醫療器械的集採跟力度，大大降低醫療費用和社會負擔，這樣的話，也解決了年輕人身上的一座大山。

關於中國近幾個月大力推行的「共同富裕」政策，楊振宇也有觀察。

他指出，共同富裕主要還是想解決貧富不均的問題，中國大陸有幾個作法。首先，提高底層人士的收入與社會保障；第二，透過稅收的方法，讓富人多交一點稅來幫助窮人改善生存條件。第三，鼓勵富人對社會做一些奉獻，就是所謂第三次分配的問題。

第四，楊振宇認為還有一個很重要的層次，就是「機會均同」，社會要給所有人士 一個公平的教育機會和創業發展機會。如果能夠提供這兩個公平的機會，他相信階層就不會固化，這個社會就有發展的動力。

最後，關於全球矚目的低碳問題。

楊振宇觀察，中國在這方面已作出承諾，並採取行動，例如過去一段時間採行的 「停電限採」政策，並不是因為中國發電能力不夠 ，而是中國有一個「能耗比」的要求，各地方政府要達到這個目標不得不限電。

他相信，關於節能減碳 ，中國有能力屢行大國的責任。