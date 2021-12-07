隨到隨打太方便 疫苗平台預約冷清

指揮中心「百元禮券、隨到隨打」疫苗催打策略見效，台北車站大廳下班時刻湧現大批人潮，預估單日接種人次超過2000。(記者蘇健忠／攝影)

台灣昨新增十例境外移入新冠病例，近一個月無本土個案，疫情平穩；但Omicron變異株來勢洶洶，各地紛設置外展接種站催打疫苗 ，甚至祭出禮券、現金等誘因，其中指揮中心在台北火車站設置的接種站，昨傍晚下班後湧現大批人潮，估單日接種人數逾2000，但也有民眾指是因「隨到隨打」，很方便。

指揮中心「百元禮券、隨到隨打」疫苗催打策略見效，不限國籍，只要出示健保卡、居留證，核對後就能接種莫德納疫苗，還可獲得全聯百元禮券，昨天台北車站大廳湧現大批人潮，預估單日接種人次超過2000。

民眾漸對「1922」疫苗預約平台失去興趣，昨第17輪疫苗開始預約，上午10時預約BNT 疫苗，下午二時預約AZ疫苗，但情況冷清。截至昨下午5時，僅35萬多人、符合資格者的二成五預約BNT疫苗，AZ疫苗預約率更低，不到一成，創平台最低紀錄。

預約平台是否提早退場？指揮官陳時中 說，「還言之過早」，目前維持預約平台、地方造冊等多種管道，以提高施打率。

但針對指揮中心讓各縣市在百貨公司、大賣場等設置疫苗接種站，台北市長柯文哲說「反對」，反問「在台大醫院裝葉克膜只要15分鐘，在大賣場裝葉克膜要多久？」且醫院預約率兩成就打不滿，為何還要開新點？

新北市則照中央規畫走，已計畫在歡樂耶誕城、家樂福、全聯、大遠百等設接種站。新北市長侯友宜說，趕快提高疫苗覆蓋率最重要，新北在任何地點施打都有完善規畫，也有專業醫護人員現場待命。