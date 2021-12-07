火車誤點半小時 軍校生立正等車 網友讚「最美立牌」

一名網友日前在新竹火車站見到對面月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢。（取材自臉書）

一名網友日前在新竹火車站見到對面月台上，有一位等車的軍校生一直維持立正姿勢，即便火車誤點將近30分鐘，依然紋風不動站得挺直，令他欣賞。貼文曝光獲得近萬人按讚，直呼「帥氣」、「太感動了」。

一名網友在臉書 發文寫道，在新竹火車站乘車時，看見對面月台有個挺立的身影，一身軍服、皮鞋擦得晶亮、褲子燙得直挺，研判是中正預校學生，在火車都誤點將近30分鐘的期間，始終維持著立正的姿勢，紋風不動。對於這位「未來國軍基礎幹部，如此敬業專注，自我要求」，堪稱「最美的人形立牌」，一定要給他一個讚。

貼文曝光，吸引近萬人按讚，直呼「太感動了」、「很棒的孩子值得大家的鼓勵」、「尊重自己身上穿的制服，也值得別人的尊重」、「一個軍人代表國家，這樣很好」、「每次看我兒子擺爛躺在椅子或床上玩手機 的樣子，就很想送他去讀軍校」、「希望這年輕人能夠看到他是如何被人稱讚的！」

對此，中正預校人員接受中央社記者訪問表示，這名學生為高中部義8班2年級學生顏誠，他在返校收假期間，因火車尚未到站，故原地呈立正姿勢候車。

顏誠指出，當天之所以呈立正姿勢，是考量車站人潮多，禮讓座位給需要者使用，所以才主動挺立站著候車。

對於顏誠優異校外表現，校方表示，他在校外期間仍自我要求及重視軍紀，因此核予榮譽假1次，以茲鼓勵表揚。