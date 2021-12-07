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退伍8年仍教召？國防部：編管延至12年

台灣新聞組／台北7日電
教召報到。(圖:陸軍步訓部提供)
教召報到。(圖:陸軍步訓部提供)

國防部日前開放明年度的「教召查詢系統」，但許多退伍超過八年的民眾查詢後發現，明年竟要被教召，質疑與11月國防部公布準則不同；但國防部表示，今年起解除「編管八年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對八年教召未滿四次的軍、士官，但不包含士兵，以維教召公平性。

此外，國防部後備指揮部日前發出「國軍動員召集預告書」，台海是否緊張，備受關注。國防部長邱國正在立法院表示，教育召集每年都在辦，只是剛好在這個時間點有這個議題；國防部編列2400億元台幣海空戰力提升特別預算，目的是讓中國評估若攻台，自身所受損傷會比想像中還大。

有退伍超過八年的民眾向民進黨立委陳亭妃陳情，11月看到國防部公布，退伍八年內，教召以四次為限，並以「後退先用」為原則，本來以為退伍那麼久應該不會被教召，卻發現明年仍被教召，「不太清楚國防部的標準是什麼」。

後備指揮部昨表示，國防部去年10月22日赴立法院實施國軍「提升後備戰力」專案報告即已提出解除「編管八年」政策，採「後退先選」原則召訓，以提升後備部隊軍、士官選充率。

國防部表示，依兵役法施行法規定，教育召集於退伍後八年內，以四次為限，每次不超過20天，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間；而為滿足後備部隊選充需求，今年起解除「編管八年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對八年教召未滿四次的軍、士官，但不包含士兵，以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。待召訓的退役軍士官約有3000人。

另外，外交部長吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」由澳洲前國防部長派恩主持的政論節目「全球焦點」視訊專訪指出，中國大陸在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大；若中國大陸奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響。

針對美國國防部長奧斯丁被問到解放軍近來頻頻擾台的意圖時回應，看起來像是「預演」，國防部長邱國正昨在立院表示，任何演習都有假定目標，「我們對他們目的關注、不做評論。」

國防部 澳洲 教育

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