台南鹹粥一碗200元 網酸：魚皮是LV的？

台南阿堂鹹粥因公告調漲，遭到網友一面倒批評。（翻攝自Google Map）

台南知名小吃店「阿堂鹹粥」日前宣布漲價，老闆致歉「撐不住了」，魚皮鹹粥將調整至200元(台幣，以下同)，如此高價引發網友熱議。有網友回憶，過去阿堂一碗鹹粥只要60元，現在是20年前的三倍價，直呼「這魚皮是LV的嗎？」

台南阿堂鹹粥因原物料上漲，宣布調漲店內品項價格，綜合鹹粥從140元漲到150元，魚肚、魚皮鹹粥則是從180元漲到200元。阿堂鹹粥日前在臉書 公告致歉：「抱歉！ 阿堂表示扛不住！魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表。」

阿堂鹹粥是台南知名鹹粥店，吸引許多觀光 客朝聖品嘗，也是在地人最愛的早餐、小吃，但近期宣布漲價後，一碗魚皮粥要價200元，讓民眾看傻眼，消息也被轉貼到PTT上，引起網友熱烈討論；有網友翻出2013年被採訪的照片，當時價目表上一碗魚皮粥就要130元，已經是高單價，如今8年後竟然一碗要200元，漲幅爆衝逾50%，不知道10年後魚皮粥一碗價格會不會是3開頭」。

看到消息後，網友不買單，批評老闆根本亂漲價，酸店家「價格根本就在坐直升機…」，如今店家悄悄將臉書貼文刪除，但仍無法阻止大家在Google 評論刷一星負評。網友紛紛留言：「丟台南人的臉」「從以前不到百元吃到現在200，扛不住老板的貪婪」、「老闆有恃無恐，一碗賣兩百元，請問要怪誰？還不是被你們這些觀光客給寵壞的！」「貴又不好吃，盤子才會吃」「我從小吃到大，但長大後愈來愈吃不起」。

但也有人力挺老闆，有網友湧入鼓勵「200還是吃啊，因為別間吃不到這麼美味」、「我在地台南人，指定只吃阿堂鹹粥，加油」、「吃了20年了！唯一吃的慣的還是你們家的魚湯！」