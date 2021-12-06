遠見高峰會／施崇棠：COP26掀淨零挑戰，企業須掌握三大關鍵意涵

華碩電腦董事長施崇棠。(圖：2021遠見高峰會提供)

2021遠見高峰會「迎向大復甦，邁向新永續」，大會主題便開宗明義點出「永續未來」的重要性。峰會首日（12月6日）特別邀請到華碩電腦董事長暨企業永續發展協會理事長施崇棠，進行專題演講「邁向零碳經濟的承諾與挑戰」。

聯合國氣候峰會（COP26 ）11月剛在英國格拉斯哥落幕，走向COP26後的全球新局，氣候變遷已是氣候緊急狀態，全球達到共識要一起解決，而且愈快愈好。

華碩電腦董事長、企業永續發展協會理事長施崇棠受邀在「遠見高峰會」演講中，提出淨零挑戰對企業的三大關鍵意涵，更揭示台灣可掌握的四大產業契機：低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉。

本場由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任引言，簡明扼要點出當今球氣候行動局勢。

簡又新透露，COP26帶來重要結論之一，便是揭示氣候變遷已是「氣候緊急狀態」，必須由全球攜手解決，更重要的是，減碳的腳步要加速。

按照目前全球討論的減碳目標，若要維持在升溫攝氏1.5度，到2030年全球要減碳45％。換句話說，剩下9年，等於平均一年要減5％。「台灣目前一年大概減碳約2％，」簡又新提醒，如何不落後於全球、無疑是台灣必須正視的挑戰。

此外，根據巴黎協定第六條談到的碳市場機制，歷經多年，終於在今年的COP26有了共同決議，要打造全球碳市場交易架構。簡又新提醒，若台灣不在裡面，將來就難做生意。

另一方面，還有碳關稅議題。他舉例，一公噸水泥的碳排量約0.87公噸，以歐盟現成約2000元新台幣的碳費計算，未來賣3000元的水泥，便要繳1700多元的碳關稅。若換成鋼鐵，一公噸的鋼約2萬元，但排碳量就有2.2公噸，等於要繳4000多元碳費。

走向淨零未來，接下來的十年已被聯合國稱為「行動的十年」，「這是黃金的十年，但究竟會乘風而起，還是隨風而去，得考驗企業的決心與行動，」簡又新歸納。

施崇棠：COP26帶來三大商業意涵

「COP26落幕，但挑戰還沒結束，」施崇棠直言。

他舉國際能源總署最新報告指出，積極投入能源效率、再生能源與創新技術的發展，是達到淨零目標的核心支柱。

倫敦FTSE 100指數成份股的半數以上公司已公開承諾，最晚2050年實現淨零目標，因此企業必須認知到，淨零已經造成系統性的改變，是企業不可迴避的重要準則。

施崇棠分析COP26後，企業將加速由承諾到行動，更具備三大關鍵的商業意涵。

首先，氣候變遷考驗企業營運韌性，卻也帶來契機。

世界經濟論壇（WEF）與美國政府共同發起的「先行者聯盟（First Movers Coalition）」，空中巴士、亞馬遜、Apple、美國銀行、Volvo等25家企業推動脫碳計畫，承諾將投資 創新環保科技，促進新興技術的商業化，創造先行者優勢。

第二，加速創新將是實現2050年淨零目標的關鍵。

施崇棠提到，從巴黎氣候峰會便驅動了再生能源市場的蓬勃成長，而在格拉斯哥氣候峰會結束，預期更將創造「低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉」等嶄新市場。

他特別舉例，今年8月，瑞典鋼鐵（SSAB）開發無化石燃料（fossil-free steel）的「綠氫鋼鐵」，在製造過程中不使用化石燃料，由再生能源電解出的氫氣做為燃料及還原劑，並成功首次應用在Volvo汽車廠。

蘋果（Apple）也提出未來10年的低碳藍圖，促成全球最大的兩家鋁製造商的合作，在鋁金屬的製程中採用先進的導電材料代替碳，產生低碳鋁材來製作Macbook。

微軟（Microsoft）則透過提高土壤固碳能力解決土地退化問題，取得碳信用額度。同時投資區塊鏈技術，藉由區塊鏈去中心化、不可篡改的特性，確保碳信用的環境效益不會被重覆計算。

第三，綠色金融體系扮演更重要角色。

根據世界銀行的預估，到2030年將有高達90兆美元的資金，流向綠色經濟轉型。

比方微軟、亞馬遜均成立氣候創新基金，導引資金投入循環經濟、儲能技術、大數據與人工智慧、永續農業等領域，開發低碳解決方案。

華碩四大主軸：氣候行動、循環經濟、責任製造、價值創造

施崇棠分享，華碩很早就思考數位新世代的永續價值，推動「數據化衡量、科技化管理」的策略型永續，結合核心能力，聚焦「氣候行動、循環經濟、責任製造、與價值創造」四大主軸，建構華碩永續中長期的願景、策略與目標。

今年4月，華碩執行長胡書賓提出要強化研發、提高產品能源效率，讓產品平均能源效率優於最嚴格的環保標章Energy Star 30％。此外，也帶動關鍵供應商降低30％碳排放強度，承諾台灣營運在2030年、全球2035年達成100％使用再生能源。

施崇棠更當場宣布，華碩將基於科學基礎（SBT）的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，並藉由投資創新技術，移除剩餘的排放量等三階段步驟，建構華碩氣候行動，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。

所成立的創新發展室，就是要運用開放式創新思惟，與雙元組織架構來達成探索型創新與應用型創新，結合外部投資創新技術，並與商業伙伴創造共享價值。

邁向未來，施崇棠今年8月，也接任企業永續發展協會（BCSD Taiwan）理事長，期望能協助台灣企業接軌國際趨勢、邁向新永續。

今年企業永續發展協會也完成自然資本議定書中文譯本的發表，協助企業評估營運對自然資本的影響性及依賴性，從而辨識與衡量相關的風險與機會，目的就是要讓資金遠離自然負面結果，而流向自然正面結果。

最後，施崇棠強調，各界必須合作、共創價值。這也呼應聯合國SDG 17「建立多元伙伴關係，協力促進永續願景」的永續發展目標。

面對氣候緊急的此刻，「信任」與「合作」將是扭轉命運的關鍵。施崇棠以2009年諾貝爾經濟學獎得主Ostrom的話語總結，最好的方式就是透過多層次、多中心的方式（poly-centric），由國際、國家、企業、地方的共同努力。