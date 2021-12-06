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台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

記者林孟潔／台北報導
張忠謀。圖／司法院提供
張忠謀。圖／司法院提供

司法院6日舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，張忠謀指出，台灣要找下一個對全世界重要，又在台灣有高市場占有率「護國神山」很難。

張忠謀說，假如「護國神山」的定義是對全世界重要，台灣又有高市場佔有率的行業，而在台灣要找一個有潛在優勢，亦對全世界重要的行業，又有創新產品或商業模式，加上多年經營及努力，他的結論是「難」。

他舉例，如同要辦像哈佛一樣優秀的學校，要有優秀的學生、優秀的教授，加上好的硬體，而學生可以設立獎學金吸引，高薪禮聘教授，花錢買硬體，「除此之外，還要300年，所以很難」。

張忠謀演講中簡述半導體的簡史，他說自己1931年生，直到上大學才生平第一次看到「跟禮堂一樣大」的電腦，當時電腦的功能，現在手機就有了；然而，他1987年在台灣成立台積電，從事商業模式半導體，搗亂半導體的秩序，也是業界重要的里程碑，讓台灣半導體在世界站起來。

他說，半導體至今「無處不需要」，包括國防飛彈導航、工商業的電腦、日常生活用的手機和汽車，「除了手機，現今每個人生活都避免不了半導體」，而covid-19疫情加速全球數位轉型，讓半導體更不可或缺。

張忠謀指出，他從2003年開始戴助聽器，至今10多年時間，已經換第四個，而每隔約3年就會出性能比較好的新款，「最近才發現裡頭的積體電路是台積電做的」。

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