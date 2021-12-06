6旬夫妻鑽漏洞狂打疫苗 半年各4劑「無法可罰」

台北市衛生局5日表示，這兩人只有第三、第四劑是在台北市接種，已通知各醫療院所注意並向中央通報異常狀況。(本報資料照片)

台灣疫苗 短缺，許多人直到最近才打完兩劑，但台北市有對60多歲夫妻，卻以疫苗接種黃卡遺失、撕掉健保 卡註記貼紙等手法，於5到7月間分別在金門、台北等醫療院所各打了四劑，不但混打，最近還試圖打第五劑，因北市醫療院所已通報，未能得逞。

「實在是無法可管、可罰。」北市衛生局專門委員歐佳齡說，翻遍法律規定，多打疫苗並無法可管、可罰，目前只能請各醫療院所多加注意。

據了解，這對60多歲夫妻，5月先在台北地區自費打了AZ疫苗，後來開放公費疫苗後，他們於6月間飛到金門要打第二劑；他們撕掉健保卡上的接種小貼紙，謊稱還沒施打，但被醫護人員發現有異，進一步查詢健保系統確認，拒絕他們施打。

然而，這對夫妻沒放棄，不斷要求醫護人員，堅稱沒有打過疫苗，還簽下切結書證明自己絕無打過疫苗，住金門在地親人也幫忙作證，最後醫護人員只能替他們接種。

夫妻倆打完兩劑後，7月間又在台北接種，他們被醫護人員發現可疑並拒絕接種，就轉往其他醫療院所嘗試，試了許多次後，某次闖關成功，打了第三劑疫苗，再利用上傳中央系統的時間差，於施打第三劑的隔天，立刻到另家診所打了第四劑。

他們短時間打了四劑疫苗，其中一、二劑為AZ，三、四劑為BNT或莫德納 ，卻還流連北市各醫療院所企圖打第五劑，但因醫護人員憂心出現嚴重副作用會衍生醫療糾紛，因此相互通報此個案，這對夫婦行徑才曝光。

歐佳齡表示，診所有殘劑及隨到隨打政策，民眾若非經過1922登記，以診所目前系統無法檢核民眾過去接種紀錄，要等到上傳資料時，才會發現問題，才讓這對夫妻鑽了漏洞。