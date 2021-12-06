我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

6旬夫妻鑽漏洞狂打疫苗 半年各4劑「無法可罰」

記者胡瑞玲、楊雅棠／台北6日電
台北市衛生局5日表示，這兩人只有第三、第四劑是在台北市接種，已通知各醫療院所注意並向中央通報異常狀況。(本報資料照片)
台北市衛生局5日表示，這兩人只有第三、第四劑是在台北市接種，已通知各醫療院所注意並向中央通報異常狀況。(本報資料照片)

台灣疫苗短缺，許多人直到最近才打完兩劑，但台北市有對60多歲夫妻，卻以疫苗接種黃卡遺失、撕掉健保卡註記貼紙等手法，於5到7月間分別在金門、台北等醫療院所各打了四劑，不但混打，最近還試圖打第五劑，因北市醫療院所已通報，未能得逞。

「實在是無法可管、可罰。」北市衛生局專門委員歐佳齡說，翻遍法律規定，多打疫苗並無法可管、可罰，目前只能請各醫療院所多加注意。

據了解，這對60多歲夫妻，5月先在台北地區自費打了AZ疫苗，後來開放公費疫苗後，他們於6月間飛到金門要打第二劑；他們撕掉健保卡上的接種小貼紙，謊稱還沒施打，但被醫護人員發現有異，進一步查詢健保系統確認，拒絕他們施打。

然而，這對夫妻沒放棄，不斷要求醫護人員，堅稱沒有打過疫苗，還簽下切結書證明自己絕無打過疫苗，住金門在地親人也幫忙作證，最後醫護人員只能替他們接種。

夫妻倆打完兩劑後，7月間又在台北接種，他們被醫護人員發現可疑並拒絕接種，就轉往其他醫療院所嘗試，試了許多次後，某次闖關成功，打了第三劑疫苗，再利用上傳中央系統的時間差，於施打第三劑的隔天，立刻到另家診所打了第四劑。

他們短時間打了四劑疫苗，其中一、二劑為AZ，三、四劑為BNT或莫德納，卻還流連北市各醫療院所企圖打第五劑，但因醫護人員憂心出現嚴重副作用會衍生醫療糾紛，因此相互通報此個案，這對夫婦行徑才曝光。

歐佳齡表示，診所有殘劑及隨到隨打政策，民眾若非經過1922登記，以診所目前系統無法檢核民眾過去接種紀錄，要等到上傳資料時，才會發現問題，才讓這對夫妻鑽了漏洞。

疫苗 健保 莫德納

上一則

國民黨史移往政大 歷史詮釋權爭奪戰將進入新階段

下一則

詹宏志捲高嘉瑜案辭國策顧問 藍：坐實施壓

延伸閱讀

洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令 約2萬名學生受影響

洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令 約2萬名學生受影響
台6旬夫妻「狂打疫苗」半年各4劑 企圖再打第5劑碰壁

台6旬夫妻「狂打疫苗」半年各4劑 企圖再打第5劑碰壁
莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度

莫德納總裁：疫苗抗Omicron效果也許較差 仍不確知程度
比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突

比利時民眾不滿防疫措施 上街抗爭與警爆衝突

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議