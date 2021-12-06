台擬允兩岸同婚 不須陸婚證可直接面談

中國大陸官方不承認同婚，台擬允兩岸同婚，不必審核陸方結婚證書。(本報資料照片)

兩岸同婚合法有望！陸委會昨表示，為符合現行跨境民事事件選法規則潮流，擬修正兩岸條例，內容包括兩岸人民結婚相關規定，未來將與「涉外民事法律適用法」（涉民法）接軌。若上述修法草案均獲行政、立法院通過，等於完成兩岸同婚的合法化。

值得注意的是，由於中國大陸官方不承認同婚，以涉民法作為準據法後，兩岸婚姻不必審核陸方結婚證書，可直接來台面談。

但為防範「假結婚」，陸委會強調，基於國安考量，移民 署會進行面談嚴格查核，把關杜絕跨境假結婚影響台灣社會之安全與安定。

在此之前，同婚專法僅允許台灣人和同樣同婚合法的國家人民結婚，為補足同婚權益，司法院今年1月通過涉民法修法草案，未來台灣人得以和他國的同性伴侶結婚，但因大陸人民涉及「兩岸條例」，不在該修法範圍內。

不過，據近日陸委會公告「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸條例）部分條文修正草案內容，已大規模刪除第42條至62條規定，並對第41條進行修正，朝與涉民法接軌方面看齊。

以陸委會擬刪除兩岸條例的第52條「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定。判決離婚之事由，依台灣地區之法律。」為例，條文刪除後將以涉民法為準據法，若未來涉民法和兩岸條例的修正草案均獲通過，兩岸人民將得以合法同婚。

陸委會昨發布新聞稿說明，兩岸條例民事章之選法規定，已近30年未全面檢討修正，與修正後的涉民法差異日趨擴大，影響司法審判實務適用法律困擾，鑒於司法院再度於今年1月提出涉民法第46條、第63條修正草案，啟動本次修法工作。

陸委會表示，兩岸條例民事章本次修正重點，在於符合現行跨境民事事件選法規則潮流，強化性別平權與兒童權利保護，並增加社會新型態商務交易法律關係的選法規定（如智財權、商品製造人等特殊侵權責任）。

陸委會補充，考量兩岸關係特殊性，保留兩岸條例另有規定優先適用之原則，例如涉陸繼承事件仍有兩岸條例第66條至第68條之適用，以維護國人權益及台灣社會整體利益。