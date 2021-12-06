台北商圈空置率30年新高 士林夜市最慘

疫情干擾、國境續鎖，台北市各大商圈空置率創下30年來新高紀錄。圖為士林夜市商圈一景。（本報資料照片）

疫情 不明、國境持續封鎖，北市指標商圈店面空置率甚至近三成。據統計，北市五大商圈店面在受到電商 及本土疫情爆發的雙重打擊下，空置率已達30年來新高。專家認為，高空置率商圈回溫恐至少要等三年。

欣元商仲調查顯示，今年空置率第一名為士林夜市商圈，空置率28.3%，較五年前大增24.73個百分點；第二、三名為東區及公館商圈。萬芳醫院、師大、四平街、景美夜市以及石牌商圈，空置率則低於5%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，疫前電商崛起、租金水漲船高等因素，已使店面經營不易，空置率攀高，特別是一線商圏出現M型發展；疫後百業蕭條，店面市場更雪上加霜，空置狀況也更一發不可收拾。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情使國際旅客人次雪崩式減少，觀光 商圈的店面大受影響，本土消費為主的商圈店面較為穩定。目前的確是谷底中的谷底，雖然有止血跡象，但觀光商圈要好轉，還有待國際旅客回籠。

值得注意的是，電商、網購平台趁疫情逆流而上，開設實體店面，包括蝦皮店到店、網購化妝品、服飾、虛擬廚房等。專家說，電商崛起未必造成實體店面末路，反而因為物流、取貨、體驗式消費的需求，讓商圈產生質變，各商圈的強弱也因為市場需求改變，重新洗牌。