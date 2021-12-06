外送賣命賺錢？搶時間事故衝高

外送員交通事故頻傳，北市汽車職業駕駛員工會認為不應只檢討外送員，平台的獎金等制度也要檢討。（本報資料照片）

外送員交通事故不斷，北市今年9月外送事故220件，創新高；小黃司機抱怨，過去道路有三寶，現在多了搶時間超速、沒兩段式左轉、闖紅燈、鑽來鑽去及邊騎車邊看導航的外送機車，相當危險，但外送員無奈，平台改變報酬計算方式，要賺錢就要拚。

北市去年外送事故1995件，平均每月發生166件，今年疫情 讓外送夯，6月起事故逐月增至少一成，9月達220件，創歷史新高，10月雖降到206件，但也遠比去年的月平均數高。

北市交通局研判，交通事故高的主因，恐是外送員搶趟數獎金趕時間，導致超速、違規停車、逆向、違規轉彎引發。

一名外送員說，平台有消費者回饋金獎勵，若被抱怨太慢送達，獎金恐拿不到，為免客人久等客訴，機車就要騎快一點，不少外送員都有「要賺錢就得賣命」的感覺。

「每天一直接單、一直衝、一直去加油，連吃飯時間就是在路邊解決…」莊姓外送員說，今年平台改變報酬計算，同樣工作時數每月報酬只剩過去的一半或三分之二，現在一天拚13小時，最多月領4萬多台幣，這還沒扣除機車保養及油錢等，還有可能收到的罰單。

全台外送員超過12萬人，勞資、交通問題多，北市一年前訂定外送自治條例，新北、桃園仍在訂草案。全國外送產業工會認為，外送員有許多跨縣市、跨平台接單，各地方政府若「各唱各的調」恐造成外送管理混亂，甚至讓外送平台有規避責任的模糊空間，呼籲中央訂定統一專法。