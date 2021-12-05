我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

台性私密影像修法3缺口 怎下架不雅照是關鍵

記者侯俐安／台北5日電
性私密影像修法缺口 製表／侯俐安【作者：丁淑宜，日期：2021-12-05，數位典藏序號：20211204235201843】
性私密影像修法缺口 製表／侯俐安【作者：丁淑宜，日期：2021-12-05，數位典藏序號：20211204235201843】

南韓N號房、網紅小玉Deepfake「換臉」事件，到立委高嘉瑜遭施暴案，性私密影像修法三度被提起，卻難符合民團期待。行政院長蘇貞昌允諾三個月修法，但法務部報政院的修法草案，仍有三大缺口難以補足，尤其成人合議拍照後，反遭威脅、上傳，「如何下架私密照」成關鍵難題。

近來立委王婉諭、范雲等人接連開記者會呼籲立專法，並提出專法版本。據了解，除法務部提刑法部分條文修法草案，新增性私密影像罪、深度偽造合成罪，另外，性侵害防治法中被害者保護制度，以及目前正在政院審查的犯罪被害人保護法、數位發展部組織法，也可望同步銜接。

衛福部統計，台灣每五名女性就有一人可能遭受親密關係暴力，其中，「數位性暴力」欠缺被害人保護、事前防制影像散布、事後下架機制的法律規範。「因應新型態犯罪，主管機關腳步顯然不夠快。」律師陳孟秀說，朝野立委已有超過八個修法版本，法務部修法草案卻難以符合期待。

陳孟秀解釋，現行法規散播照片，是以「散播猥褻物品罪」處罰，被害人不能成為告訴人，意思是當被害人照片被散布後，必須先承擔照片被定義為「妨害風化」、是「不雅照」，等同遭受二度傷害。若能立專法，主管機關也可要求限時下架。

王婉諭說，現行法規僅針對兒少性私密，對於成人，常見拍攝當下是兩方合意，事後被「復仇式散播」，卻還被定義為「妨害風化」、「違反社會風俗」，與「保護當事人」目的背道而馳，要求平台下架也缺乏強制力。她認為，能接受先修刑法，但仍盼立專法。

事實上，新型態犯罪層出不窮，性私密影像牽涉網路危害性言論、圖片與影像，對世界各國來說都是新興議題，更牽涉網路治理，台灣也缺乏主管機關。據了解，數位發展部組織法已有納入網路治理，犯罪被害人保護法也有意修法銜接性私密影像罪名，兩項修法都接近完成，可望同步修正。

對於是否須另立專法，羅秉成表示，刑法屬實體法，確實須有配套銜接，才能保護被害者。雖不排除立專法，但若既有法治能讓保護擴及虛擬世界的性別暴力，也是一個途徑。相關修法牽涉跨部會，必須整體檢視。

性侵 南韓

上一則

6都財政 桃逆勢增債最多 高雄負債近2500億

下一則

公投民調 3案同意票多 反萊豬51.9%最多

延伸閱讀

貝佐斯控八卦雜誌用露鳥照勒索 偵查兩年後悄悄結案

貝佐斯控八卦雜誌用露鳥照勒索 偵查兩年後悄悄結案
高嘉瑜淚控：初交往就被逼下跪 要脅參加林母告別式

高嘉瑜淚控：初交往就被逼下跪 要脅參加林母告別式
恐怖情人林秉樞承認施暴 手機有4女不雅照

恐怖情人林秉樞承認施暴 手機有4女不雅照
高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元