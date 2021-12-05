台性私密影像修法3缺口 怎下架不雅照是關鍵

性私密影像修法缺口 製表／侯俐安【作者：丁淑宜，日期：2021-12-05，數位典藏序號：20211204235201843】

從南韓 N號房、網紅小玉Deepfake「換臉」事件，到立委高嘉瑜遭施暴案，性私密影像修法三度被提起，卻難符合民團期待。行政院長蘇貞昌允諾三個月修法，但法務部報政院的修法草案，仍有三大缺口難以補足，尤其成人合議拍照後，反遭威脅、上傳，「如何下架私密照」成關鍵難題。

近來立委王婉諭、范雲等人接連開記者會呼籲立專法，並提出專法版本。據了解，除法務部提刑法部分條文修法草案，新增性私密影像罪、深度偽造合成罪，另外，性侵 害防治法中被害者保護制度，以及目前正在政院審查的犯罪被害人保護法、數位發展部組織法，也可望同步銜接。

衛福部統計，台灣每五名女性就有一人可能遭受親密關係暴力，其中，「數位性暴力」欠缺被害人保護、事前防制影像散布、事後下架機制的法律規範。「因應新型態犯罪，主管機關腳步顯然不夠快。」律師陳孟秀說，朝野立委已有超過八個修法版本，法務部修法草案卻難以符合期待。

陳孟秀解釋，現行法規散播照片，是以「散播猥褻物品罪」處罰，被害人不能成為告訴人，意思是當被害人照片被散布後，必須先承擔照片被定義為「妨害風化」、是「不雅照」，等同遭受二度傷害。若能立專法，主管機關也可要求限時下架。

王婉諭說，現行法規僅針對兒少性私密，對於成人，常見拍攝當下是兩方合意，事後被「復仇式散播」，卻還被定義為「妨害風化」、「違反社會風俗」，與「保護當事人」目的背道而馳，要求平台下架也缺乏強制力。她認為，能接受先修刑法，但仍盼立專法。

事實上，新型態犯罪層出不窮，性私密影像牽涉網路危害性言論、圖片與影像，對世界各國來說都是新興議題，更牽涉網路治理，台灣也缺乏主管機關。據了解，數位發展部組織法已有納入網路治理，犯罪被害人保護法也有意修法銜接性私密影像罪名，兩項修法都接近完成，可望同步修正。

對於是否須另立專法，羅秉成表示，刑法屬實體法，確實須有配套銜接，才能保護被害者。雖不排除立專法，但若既有法治能讓保護擴及虛擬世界的性別暴力，也是一個途徑。相關修法牽涉跨部會，必須整體檢視。