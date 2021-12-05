數位性暴力受害者 憂影像上傳恐懼中度日

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，從婦援會所服務的數位性暴力被害人，有將近五成受到性勒索，被害人擔憂影像一旦遭上傳，沒任何下架機制。（本報資料照片）

立委高嘉瑜遭男友施暴後，檢警迅速搜索、扣押加害人設備，不過婦團實務觀察，平時偵辦卻難以達到同等速度。更多時候被害者是在不知道對方是否持有私密照片、影片，卻被威脅的恐懼中度日，就連提告也未必如償所願。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，高嘉瑜案中，檢警迅速搜索、扣押加害人設備，以保全證據，但在婦援會實務經驗觀察，平時偵辦速度並無法達到同等程度。從婦援會所服務的數位性暴力被害人，有將近五成受到性勒索，被害人擔憂影像一旦遭上傳，沒任何下架機制。

「許多遭高壓控管的個案，甚至連求助都困難。」現代婦女基金會研究員王秋嵐說，常遇到的狀況是，加害者一表人才、卻對外妖魔化被害者精神有問題，外界不了解雙方交往狀態，反而信以為真，當加害者聲稱「持有照片」時，個案甚至不確定對方所言是否為真，在社會氛圍指責「為何要拍」時，更不敢求助。

「新興犯罪型態，法律跟不上。」王秋嵐說，就算修法後也難以包山包海，仍須靠業者自律、社會串連及民間組織陪伴，才有可能改善現況。

王秋嵐也鼓勵被害者求助，此外，臉書 從去年起在台發起「不要就不要」試行計畫，若已知對方持有私密影像、圖片，對方尚未分享或散布，可向臉書尋求協助，臉書團隊審查後，若確實違反社群 守則，臉書可以未經授權擅自分享他人私密圖像為名義，停用相關帳號。