兩岸觀策／北京嚴懲 也難擋台商逐利天性

一則早年未經證實的傳聞：2000年3月18日總統大選當天，大陸華南一群台商聚在一起觀看大選開票轉播，當民進黨 候選人陳水扁當選消息傳來時，有幾人忍不住爆出了歡呼聲。不久後，這些台商就陸續被查廠、查稅了。

可以說，台商在不經意間捲入統獨政治風暴，在首次政黨輪替後就開始。而且最遲在17年前，北京 當局也已經正告過台商，絕不允許「吃飯砸鍋」，只不過當時的用語稍微和緩些。

在陳前總統第二個任期剛開始後不久，2004年5月24日，時任國台辦發言人張銘清即在記者會上表示，「對於在大陸賺錢又回到台灣支持台獨的人，我們是不歡迎的」。

一周後，人民日報海外版公開點名奇美集團董事長許文龍是「綠色台商」，導致奇美股價連續日重挫。

隔年3月，許文龍投書媒體，公開表態支持一個中國、反對台獨。許文龍還說：「我認為台灣、大陸同屬一個中國，兩岸人民都是同胞姐妹。」

時隔17年，遠東集團於日前傳出遭大陸處以罰款及追繳稅款人民幣4.74億元（約7436.5萬美元）。儘管檯面上理由是遠東集團在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在違法違規行為，但真正的原因所有人都心知肚明。

蔡英文總統第一時間就在民進黨中常會上要求大陸立刻停止這樣的行為，並稱北京當局此舉將更惡化中國投資 環境，加速企業投資轉向。但此事真會產生寒蟬效應、導致台商撤離？

回顧歷史，2005年「綠色台商」事件後，截至當年底，經濟部累計核准企業赴大陸投資金額約473億美元。最新統計則顯示，累計1991年至今年第3季，台商對大陸投資總核准金額已突破1952億美元。

也就是這17年間，台商不僅沒有離開大陸，反而加速擴大投資，即便當年被推上風尖浪口的奇美也是如此。

今年4月，中新社一篇「8個台資項目進入福建漳州，打造古雷世界級石化基地」的報導就提及，奇美在當地先後啟動四輪增資，「一期接著一期幹」，投資從人民幣26.4億元增加到76.6億元。

事實上不只台商，全球企業都在持續「錢進」中國市場。

儘管近年來北京當局與西方國家關係日趨緊張，但今年前10個月，大陸實際利用外資金額仍達到1420億美元，年比增長23.4%，全年可望突破1600億美元，繼續成為全球最大外資流入國。

因此，可以預期，只要中國大陸的政治、經濟、社會繼續保持穩定，讓企業在此有利可圖，即使北京當局再度出手懲戒其他「台獨頑固分子」的金主，也難以扭轉資本家逐利的天性。