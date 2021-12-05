賴清德喊萊劑非毒藥 朱立倫批賴成萊劑藥頭

國民黨立委賴士葆（左三）4日在木柵花木市場舉辦公投宣講，邀孫文學校校長張亞中（左起）、台北市前市長郝龍斌、前總統馬英九、中廣董事長趙少康、黨主席朱立倫、前主席江啟臣等黨內重量級人士同台。（記者許正宏／攝影）

副總統賴清德 3日出席活動，致詞時表示，醫界都很清楚，萊克多巴胺不是毒藥、偽禁藥，有人說它功效比搖頭丸大250倍，如果真的比搖頭丸大250倍效力，「我看藥頭賣萊克多巴胺就好了，不必賣搖頭丸。」在野黨立委聞言齊轟賴清德的言論荒謬、有失副總統高度。

本報系聯合報報導，針對賴清德一席「萊克多巴胺非毒藥」言論，國民黨 主席朱立倫昨批，曾幾何時中華民國副總統變萊劑藥頭推銷萊劑，這跟農委會主委陳吉仲保健食品說有何不同？，「現在賴清德變成萊劑藥頭、推銷員叫陳吉仲。」

賴清德昨解釋，萊劑屬於乙型受體素一種，不是毒藥，也不是搖頭丸這類用藥，萊牛不是毒牛，朱主席也不必把萊豬稱為毒豬，每個政黨應優先建立以國家利益為優先的政黨文化，不應以政黨利益犧牲國家利益，他的本意是提供正確資訊，讓民眾做出對台灣最有利決定。

四大公投 最後決戰衝刺，雲林縣是養豬大縣，縣長張麗善昨天與養豬界座談，並成立藍營執政縣市第一個反萊豬聯盟。張麗善說，為維護民眾食安，業界一定要團結反萊豬到底，守住這道防線。行政院長蘇貞昌則說，台灣要和國際做生意、走出去及參加國際組織，就得按國際規矩開放萊豬，若公投同意過關，「總統蔡英文在國際上會被看不起，被人認為說話不算話。」

另據台北中國時報導，國民黨發言人、目前已懷胎9月的李明璇直言，萊劑對孕婦胎兒危害甚鉅，賴清德竟敢不顧醫德，說出這樣的違心之論，讓她大感失望。

民眾黨立委蔡壁如質問，賴清德雖是鑽研公衛，但總是要認識藥理，且萊克多巴胺已被農委會列為禁藥，為何要講出似是而非的謊話？她抨擊，民進黨面對公投，就是打烏賊戰，為了選票輸贏，就講一些似是而非的話，甚至散播假消息，混淆民眾認知，洗腦與鞏固綠營支持者，用細胞簡訊告訴民眾四個都打叉。