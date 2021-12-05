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核四攻防 馬英九：台灣沒發生過核災

台灣新聞組／台北5日電
蔡英文總統（中）4日晚出席在台北市1919藝文中心舉辦的「辣台派開講 1218返鄉日」活動，現場有如社群之夜，呼籲民眾公投日返鄉投票，投下四個不同意。（記者林俊良／攝影）
蔡英文總統（中）4日晚出席在台北市1919藝文中心舉辦的「辣台派開講 1218返鄉日」活動，現場有如社群之夜，呼籲民眾公投日返鄉投票，投下四個不同意。（記者林俊良／攝影）

蔡英文總統昨晚在台北舉辦「辣台派開講」，針對公投呼籲12月18日返鄉投下「四個不同意」，現場由網路報名的600個座位滿座，有如選舉社群之夜。國民黨大咖昨天則合體宣講，針對兼民進黨主席的蔡英文傳搭總統專機趕場，前總統馬英九表示，若因為總統有維安考慮，要用做黨務也可以，但請出油錢、機票錢。

馬英九表示，搭總統專機要合理合法，「我剛好也做過總統，以前也坐過專機」，不同的是他跑黨務行程由黨部付油錢，這樣做才對。

蔡總統表示，再過兩周就是公投投票日，這一天將決定台灣要繼續向前走，還是「倒退嚕」？現在，在野黨罷審國家的總預算案，就是在拖緩台灣的腳步。攸關國家發展的預算案，不該是藍綠對決；同樣地，攸關台灣未來的公投，也不是政黨對決。公投將決定台灣發展的路線，「決定我們要生活在一個什麼樣的未來。」

馬英九昨說，核一、二、三廠在台灣40年，沒發生過一次核災，沒一個人死於放射性汙染，核電在台灣很安全，過去有六部機組時代，台灣核電營運表現還是全世界前五名。

環團發起核四公投大爆走活動，21人昨從貢寮核四電廠起走，步行約70公里，預計今天下午抵達凱道。

公投 馬英九 預算

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