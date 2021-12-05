6都財政 桃逆勢增債最多 高雄負債近2500億

桃園市大園沙崙產業園區開發趕工，預定明年4月完成。（記者曾增勳／攝影）

2015年苗栗縣爆發財務危機，財政紀律問題逐漸受各地方政府重視。審計部公布的最新決算報告資料顯示，去年各地方政府公共債務未償餘額，較前年合計減少167億餘元；若將時間軸拉長到五年，也合計減少了494億餘元。去年全國有15個縣市公共債務較前年減少，但仍有四個縣市負債不減反增。

去年全國減債成效最佳的是台北市，達74億餘元；若時間軸拉長到5年，台北市減債382億元，成效仍是全國第一，減幅達18.69%。台北市長柯文哲 上任後強調財政紀律。柯文哲說，沒財政紀律國家必定衰敗，人民的血汗錢，每一塊都不能浪費，政府不該隨意舉債，放任高額債務衍生的利息吞噬國家，所有的堅持，是為了下一代的未來。

全國負債最多的縣市仍是高雄市，去年有多達2498億餘元的公共債務未償餘額，其中105年到108年間，高雄市財政狀況一度好轉，公共債務餘額出現下修，但到了去年又增加了21億餘元債務，使得公共債務未償餘額再度逼近2500億元大關，是桃園市的5倍之多。

高雄市財政局長陳勇勝不諱言，接受中央大量補助是雙面刃，因為這是市府花一塊錢，結合中央拿一塊錢，共同做出2塊錢的市政建設，加速市政推動，在現有資源下，創造更大的建設成果，但「我們還是要健全自己的財政體制，找到更多財源，才能在地方建設上有更多發展空間。」

桃園市雖然公債未償餘額六都最低，去年為負債490億元，但去年較前年增加47億餘元債務，是全國少數逆勢增債的縣市中，增債最多的縣市；若時間軸拉長到5年，桃園市同樣以增債250億元，排名全國第一，且公共債務未償餘額增幅達104%，形同在5年間桃園市債務直接翻倍成長。

桃園市財政局長歐美鐶表示，桃園正處於開發成長時期，舉凡捷運 綠線、汙水下水道及各區大型活動中心等建設，都需經費挹注，債務自然會增加。

台南市105年到109年間，減債99億餘元，成績名列6都第二，僅次於台北市，兩都同樣堅守財政紀律減債。攤開細部數據來看，台南市大幅減債多集中在105年到107年賴清德 執政時期；黃偉哲執政後，近兩年公共債務餘額仍是下降走勢，但已接近持平水準。

台中市105年到109年間，增加公共債務餘額118億餘元，至去年底總負債1245億餘元，財政狀況為6都中段班。新北市105年到109年間，增加公共債務餘額6億元，至去年底總負債1381億餘元，和台中市財政狀況較為接近。