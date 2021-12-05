我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

6都財政 桃逆勢增債最多 高雄負債近2500億

蔡晉宇
桃園市大園沙崙產業園區開發趕工，預定明年4月完成。（記者曾增勳／攝影）
桃園市大園沙崙產業園區開發趕工，預定明年4月完成。（記者曾增勳／攝影）

2015年苗栗縣爆發財務危機，財政紀律問題逐漸受各地方政府重視。審計部公布的最新決算報告資料顯示，去年各地方政府公共債務未償餘額，較前年合計減少167億餘元；若將時間軸拉長到五年，也合計減少了494億餘元。去年全國有15個縣市公共債務較前年減少，但仍有四個縣市負債不減反增。

去年全國減債成效最佳的是台北市，達74億餘元；若時間軸拉長到5年，台北市減債382億元，成效仍是全國第一，減幅達18.69%。台北市長柯文哲上任後強調財政紀律。柯文哲說，沒財政紀律國家必定衰敗，人民的血汗錢，每一塊都不能浪費，政府不該隨意舉債，放任高額債務衍生的利息吞噬國家，所有的堅持，是為了下一代的未來。

全國負債最多的縣市仍是高雄市，去年有多達2498億餘元的公共債務未償餘額，其中105年到108年間，高雄市財政狀況一度好轉，公共債務餘額出現下修，但到了去年又增加了21億餘元債務，使得公共債務未償餘額再度逼近2500億元大關，是桃園市的5倍之多。

高雄市財政局長陳勇勝不諱言，接受中央大量補助是雙面刃，因為這是市府花一塊錢，結合中央拿一塊錢，共同做出2塊錢的市政建設，加速市政推動，在現有資源下，創造更大的建設成果，但「我們還是要健全自己的財政體制，找到更多財源，才能在地方建設上有更多發展空間。」

桃園市雖然公債未償餘額六都最低，去年為負債490億元，但去年較前年增加47億餘元債務，是全國少數逆勢增債的縣市中，增債最多的縣市；若時間軸拉長到5年，桃園市同樣以增債250億元，排名全國第一，且公共債務未償餘額增幅達104%，形同在5年間桃園市債務直接翻倍成長。

桃園市財政局長歐美鐶表示，桃園正處於開發成長時期，舉凡捷運綠線、汙水下水道及各區大型活動中心等建設，都需經費挹注，債務自然會增加。

台南市105年到109年間，減債99億餘元，成績名列6都第二，僅次於台北市，兩都同樣堅守財政紀律減債。攤開細部數據來看，台南市大幅減債多集中在105年到107年賴清德執政時期；黃偉哲執政後，近兩年公共債務餘額仍是下降走勢，但已接近持平水準。

台中市105年到109年間，增加公共債務餘額118億餘元，至去年底總負債1245億餘元，財政狀況為6都中段班。新北市105年到109年間，增加公共債務餘額6億元，至去年底總負債1381億餘元，和台中市財政狀況較為接近。

柯文哲 賴清德 捷運

上一則

新聞眼／地方首長 敢借錢撒幣就該敢負責

下一則

台性私密影像修法3缺口 怎下架不雅照是關鍵

延伸閱讀

馬英九高雄宣講 諷民進黨開放萊豬「人不如豬」

馬英九高雄宣講 諷民進黨開放萊豬「人不如豬」
加大支持中小企業 李克強透露「適時降準」

加大支持中小企業 李克強透露「適時降準」
韓明年預算規模創新高

韓明年預算規模創新高
高雄拒收 事業廢棄物流竄全台 推漲清運價格

高雄拒收 事業廢棄物流竄全台 推漲清運價格

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元